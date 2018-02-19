28 тысяч свердловчан живут в аварийных домах: за чей счет их расселять, непонятно

В Свердловской области более 28 тысяч человек живут в аварийных домах, которые требуют расселения и сноса. Такое заявление сделали в Министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области. Почти 2 тысячи домов общей площадью более 450 тысяч квадратных метров фактически небезопасны для их обитателей.

Напомним, что к аварийным относятся здания, в которых процент износа хотя бы одной из конструкций превышает 70%. Их должны исключать из программы капремонта, расселять и сносить. Правда, за чей счет – непонятно. Ранее в России действовала программа, по которой жителей развалюх переселяли в специально построенные для них дома. Однако она работала только в отношении зданий, признанных непригодными для проживания до 1 января 2012 года.

«Самое главное, в чем многие жители и те, кто призывает эти дома признавать аварийными, не отдают себе отчет. В том случае, если ты приватизировал квартиру, а дом признали аварийным, государство вовсе не обязано предоставлять тебе новую квартиру. В этом случае собственнику выплачивается только выкупная цена в аварийном доме, в течение суток он обязан покинуть помещение. О стоимости квартиры в таком доме вы догадываетесь. За эти деньги даже комнату не купить. Да, есть те, кто попал под отдельный закон – это жители домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2012 года. Им давали новые квартиры метр в метр. Те, что признаны позже этой даты, под этот закон не попадают. Только если человек проживает по договору соцнайма, ему должны предоставить квартиру. Если приватизирована – то нет», – ранее говорил в интервью «Новому Дню» министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Екатеринбург, служба информации

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