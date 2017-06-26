Опять выросли ставки на содержание жилья. А можно не платить? Ликбез NDNews.ru

Администрация Екатеринбурга утвердила новые ставки на содержание жилья в многоквартирных домах. С 1 июля 2017 года за жилищные услуги придется платить больше. Но необязательно. NDNews.ru рассказывает, какими будут цифры в квитанциях со следующего месяца и можно ли сделать что-то, чтобы цена изменилась в меньшую сторону.

Что вообще такое «содержание жилья»?

Как и квартиры, общее имущество дома и двор тоже требуют ухода. Всем хочется, чтобы в подъезде было чисто, чтобы мусор с контейнерной площадки вывозили вовремя, чтобы дворник приходил по расписанию. По большому счету, это и есть содержание жилья. Туда входит влажная и сухая уборка подъезда и двора, косметический ремонт общего имущества дома (не путать с капремонтом), часто – вывоз мусора (скоро этот пункт исключат и за него россияне будут платить отдельно), и так далее. Также управляющие компании, как правило, «зашивают» в эту строку собственную комиссию. Именно поэтому редко в квитанциях полностью раскрываются все пункты строки «Содержание жилья».

И почему я должен за это надо платить?

Общее имущество дома называется так, потому что оно принадлежит всем собственникам квартир в здании. Чем больше «квадратов» вы приватизировали, тем больше ваша доля в общей собственности (и тем больше вес вашего голоса на общем собрании). Но и платить за содержание жилья тоже приходится исходя из площади квартиры. Не платить – нельзя.

Где можно посмотреть документы о новых ставках?

Изменение ставок произойдет с 1 июля 2017 года. Постановление об этом подписал глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб. Документ со всеми цифрами можно прочитать на сайте мэрии.

И сколько придется теперь платить?

Чем более благоустроенный дом, тем выше ставки. Вот лишь некоторые цифры: жители негазифицированных домов (то есть там, где стоят не газовые, а электрические плиты) с лифтами и мусоропроводами буду платить не 25,45 рубля, а по 26,82 рубля за квадратный метр. В домах, где есть и газ, и лифты, плата за содержание жилья за квадратный метр увеличится с 25,92 рубля до 27,32 рубля. Жители домов, где нет ни лифтов, ни газа, ни мусоропроводов будут платить вместо 19,31 рубля по 20,35 рубля за квадратный метр. Для газифицированных домов без лифтов и мусоропроводов плата повысится с 19,78 рубля до 20,85 рубля за квадрат. Ставки для менее благоустроенных домов (без канализации, с печным отоплением, и т.д.) ниже.

А можно сделать так, чтобы ставка за содержание жилья не поднималась?

Можно, об этом прямо говорится в Жилищном кодексе РФ. Большинство многоквартирников в Екатеринбурге обслуживаются управляющими компаниями, а согласно статье 156 ЖК РФ, в таких многоквартирниках ставку за содержание жилья устанавливают… сами жильцы на собрании дома. Правда, они должны принять решение «с учетом предложений управляющей организации». Ставка принимается сроком на один год.

А если в доме ТСЖ?

Еще проще. Если в доме создано ТСЖ, то собственники жилья действуют по уставу товарищества – в этом документе прописано, как часто и по какой схеме устанавливается плата за содержание жилья.

Тогда для кого вообще нужно это постановление мэрии?

Ставка за содержание жилья действительно устанавливается местными властями. Но это касается только тех домов и тех жильцов, которые не хотят управлять своим имуществом. Об этом говорится в пункте 3 статьи 156 ЖК РФ: «Размер платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, устанавливаются органами местного самоуправления». Администрация Екатеринбурга сдает жилье по договорам социального найма, то есть владельцем таких квартир является сам муниципалитет, который, как и все остальные собственники жилых и нежилых помещений, оплачивает их содержание.

Но из года в год ставка за содержание жилья растет, хоть у нас и управляющая компания!

Это происходит из-за низкой информированности населения. Управляющим компаниям, конечно же, выгодно, что мэрия каждый год повышает ставку за содержание жилья, при этом собственники ленятся проводить общие собрания (или попросту не знают о такой возможности). Поэтому здесь все зависит от самих жильцов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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