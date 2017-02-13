Коммунальный ликбез. Как не дать «управляшке» нажиться на «общедомовке»

Публикации за 13.02.17

С января 2017 году изменились правила начисления платежей за жилищно-коммунальные услуги. Речь о т.н. общедомовом потреблении электричества и холодной и горячей воды и ее отведении – теперь те, кто выставляют счета потребителям, не имеют права «раскидывать» разницу между индивидуальным и общедомовым потреблением по квартирам. Как не дать управляющей компании заработать на себе – в материале NDNews.ru.

В начале февраля большинство собственников квартир получили обновленные платежки за коммуналку – в них общедомовое потребление ресурсов теперь имеет сноску «содержание» и рассчитывается по нормативам. До июня 2016 года разницу между общедомовым потреблением и тем, что потратили жильцы в квартирах по счетчикам или нормативам, сваливали на плечи потребителей. К примеру, 90% квартир в доме оборудованы индивидуальными приборами учета холодной воды, а остальные 10% их не имеют – им платежи выставляют по нормативам, но тратят они больше установленного норматива. Да еще и труба с холодной водой в подвале подтекает. Это значит, что в таком доме общедомовое потребление ХВС высокое, и жильцы должны были платить за нечестных соседей и протекающую трубу в подвале – разницу «раскидывали» между жильцами всего дома пропорционально площади жилья (чем больше квартира, тем больше общедомовки придется оплатить). Но законодатель решил устранить эту несправедливость и заставить «управляшки» разобраться с протечками в подвалах, неверными показаниями счетчиков, найти и посчитать всех, кто не зарегистрирован, но проживает в квартирах без счетчиков и тратит слишком много воды и электроэнергии.

«Теперь мы, ресурсоснабжающие организации, продаем ресурс управляющей компании или товариществу собственников жилья по общедомовым приборам учета – сколько израсходовано, столько они и должны оплатить. Но УК и ТСЖ могут брать плату с жильцов только по нормативу, установленному РЭК. И если собственники жилья потребили больше воды или электроэнергии (нововведения не касаются отопления), чем заложено в нормативе, то потери будет нести управляющая компания», – пояснил NDNews.ru заместитель гендиректора по реализации услуг АО «Облкоммунэнерго» Евгений Волков.

Разумеется, что в интересах обслуживающих организаций будет понять, из-за чего в каждом конкретном многоквартирном доме сформировалось сверхнормативное потребление, и решить проблему. «Грубо говоря, если дом потребил на миллион рублей, а норматив предполагает оплату со всего дома только 900 тысяч, то управляющей компании хочешь не хочешь придется искать эти 100 тысяч рублей. Потому что со стороны ресурсоснабжающих организаций будет вестись претензионно-исковая работа», – отметил Евгений Волков.

Правда, есть некоторые опасения, что управляющие компании попытаются закрыть свои расходы за счет жителей. Причем инструменты, пусть и нелегальные, у УК имеются. Первый способ – закрывать дельту перед ресурсниками из денег, собранных с жителей по строке «Содержание жилья» (в Екатеринбурге, в среднем, плата по ней составляет 20-25 рублей за квадратный метр, рассчитывается из величины площади квартиры). Это незаконно, потому что эти деньги должны идти на оплату услуг по вывозу мусора, уборке территории, текущему (то есть не капитальному) ремонту, и т.д. Однако, по общему мнению специалистов в сфере ЖКХ, именно эта строка – та, на которой зарабатывают управляющие компании. Ее точное содержание, как правило, не расшифровывается, и рядовому жителю крайне затруднительно установить, за что же именно он платит по ней.

Будет возможность у управляющих компаний заработать и на самой общедомовке – но только на образцово-показательных домах. Дело в том, что согласно новым правилам, общедомовое потребление начисляется не по нормативу, а по факту, если суммарное индивидуальное потребление меньше норматива. Например, норматив на дом составляет 700 кубометров холодной воды, а жильцы потратили только 500. Управляющая компания должна будет оплатить ресурснику именно 500 кубов, а жильцам может сказать, что потребили они 700 – то есть столько, сколько заложено нормативом. Разницу за 200 кубов можно положить себе в карман, ведь чтобы проверить, сколько реально потребили жители дома, нужно не только видеть показания общего прибора учета, но и знать, сколько потребили жители каждой квартиры, чтобы сличить объемы. Это практически невыполнимая задача, особенно если в доме несколько сотен квартир. Но такие манипуляции УК или ТСЖ реальны только в том случае, если в доме нет протечек, незаконных присоединений, если жильцы, которые платят по нормативам, не жгут свет и не льют воду круглосуточно, да и все остальные рационально используют ресурсы и вовремя сдают показания индивидуальных приборов учета. В общем, идеальный многоквартирный дом, хотя и такое, наверно, встречается.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 13.02.17

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