Лазейки для наживы УК больше нет – за «общедомовку» жители будут платить только по счетчикам

Российские законодатели наконец-то регламентировали механику начисления платы собственникам жилья за общедомовое потребление ресурсов. Речь, правда, пока идет только об электро- и водоснабжении. Если раньше можно было начислять плату как по общедомовым счетчикам, так и по нормативам (даже если дом оборудован приборами учета), то теперь все изменилось. Жители домов, где нет общедомовых счетчиков, продолжат платить по нормативам, а жителям домов, где такое оборудование есть, будут начислять плату исключительно по приборам учета.

«Если прибор показал меньше, то и предъявлено к оплате должно быть меньше. Ресурсник просто обязан начислить столько, сколько зафиксировал прибор, но не больше норматива», – пояснил заместитель генерального директора по реализации услуг АО «Облкоммунэнерго» Евгений Волков.

Ранее управляющие компании могли «зарабатывать» на экономных жильцах. Например, дом потребил электроэнергии меньше норматива, ресурсники выставили УК счет только за потраченное электричество, а УК, в свою очередь, предъявила жильцам по нормативу, складывая разницу себе в карман. Однако вступившие в силу изменения в статье 156 Жилищного кодекса РФ убрали эту лазейку для наживы. Теперь норматив в домах, где есть приборы учета, будет применяться только как ограничение – потребовать с жителей заплатить больше коммунальщики не могут.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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