Екатеринбуржцев напугали январские счета за коммуналку. Откуда такие цифры, и почему в конце февраля придется платить еще больше

Екатеринбуржцы в соцсетях изумляются цифрам в квитанциях на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства. При этом большинство тарифов не подняли с января – к примеру, отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение подорожают только с июля 2021 года. Тем не менее, увиденное в квитанциях многих не радует, а в феврале, вероятно, придется платить еще больше. «Январский счет за квартиру впечатлил. Почти как «Фауст» Гете. Только внезапней», – пишет жительница уральской столицы Екатерина в своем фейсбуке.

«Натопили на 9000. Вот думаю, как отказаться от центрального отопления и печь построить», – отмечает екатеринбурженка Ирина.

Действительно, отопление хотя пока и не подорожало, но из-за понижения температуры воздуха в декабре, когда энергетики топили жарче, эта строка в квитанции оказалась самой затратной у большинства горожан. «Квитанция на 5200, из них почти 3000 – отопление», – сообщила хозяйка квартиры на ЖБИ Светлана.

Сейчас одна гигакалория стоит 1968,67 рубля, а с июля подорожает больше чем на 60 рублей – до 2029,7 рубля. При этом в львиной части многоквартирных жилых домов нет индивидуальных приборов учета тепла, соответственно, начисляют за эту услугу либо по нормативу (если на вводе в дом не стоит общедомовой прибор учета), а этот показатель, как правило, не самый справедливый; либо высчитывая исходя из площади квартиры – на основании того, сколько всего метров жилья в доме, отталкиваясь от показаний общедомового прибора. Важно, что установка счетчика тепла и вентилей на батареи в квартире зачастую не спасает ситуацию, поскольку законодательство таково, что начислять по индивидуальному прибору учета можно только тогда, когда им оборудованы абсолютно все помещения в доме, что большая редкость, если это не было сделано централизованно, например, при строительстве жилья.

Нужно знать, что отопление в январских квитанциях, как правило, отражается за декабрь – то есть в следующем месяце екатеринбуржцы, скорее всего, заплатят за тепло в квартирах еще больше, поскольку в январе стояли сильные морозы.

Дорого обходится и вода, если в квартире не установлены приборы учета. В этом случае начисление идет по нормативу. Например, за холодную и горячую воду на двоих прописанных будет начисляться плата за 10 и 8 кубометров в месяц соответственно. При этом к тем, кто платит по нормативу, применяют повышающий коэффициент. Он не менялся с 1 января 2017 года, сейчас он составляет 1,5. То есть даже если жильцы не расходуют такое количество воды, как заложено в нормативе, с них все равно возьмут по максимуму. То же касается электроснабжения. Выход – установка приборов учета, которые, как правило, довольно быстро окупаются.

С января 2021 года изменились тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами. Жители многоквартирников в Екатеринбурге теперь платят по 123,5 рубля на человека (против прежних 104,68 руб.).

Также выросли ставки на капремонт. Теперь ежемесячный взнос регоператору увеличился до 10 рублей 11 копеек за каждый квадратный метр жилья. До января 2021 года плата составляла 9,72 рубля за квадрат.

Традиционно одна из самых дорогих позиций – «Содержание жилья». И по ней повышение впереди – новые тарифы начнут действовать только с февраля 2021 года, то есть в конце этого месяца или начале марта екатеринбуржцам придется платить еще больше. Размер тарифа, по идее, устанавливают сами жители на общем собрании собственников, но по факту этого не происходит практически нигде, оттого применяются показатели, установленные в муниципалитете. К примеру, в доме с лифтом и газоснабжением ставка платы за квадратный метр жилья с 2021 года составила 29,93 рубля (прежде 27,71 рубля). В домах без газа, но с мусоропроводом и лифтом – размер платы составит 29,09 рубля, а раньше был 26,92 рубля. В домах, где нет ни того ни другого, платить за «квадрат» придется по 21,64 рубля.

Екатеринбург, Елена Сычева

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