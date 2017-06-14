Что еще за ОДН в квитанции? И с чего мне за это платить? Ликбез от NDNews.ru

С 1 июня в России изменились нормативы общедомового потребления коммунальных ресурсов. В ближайшее время жители многоквартирных домов увидят изменения в своих квитанциях. NDNews.ru рассказывает, что такое ОДН, откуда оно берется и почему вообще жители должны платить по этой строке, если они и так честно оплачивают все ресурсы, потребленные в квартире.

Что такое общедомовое потребление ресурса?

Каждый житель многоквартирного дома тратит ресурсы – электроэнергию, воду, тепло. И если мы сложим сумму расхода, например, холодной воды во всех квартирах здания, то в идеале эта цифра должна совпасть с количеством поставленного в дом ресурса. Если нигде не бежит труба, если приборы работают без погрешности, если никто не ворует воду, если ее не берут, чтобы поливать цветы на клумбе у подъезда или чтобы мыть лестничные пролеты, то так и будет. Но если эти цифры не совпадают, то появится дельта – разница между суммарным потреблением в квартирах и на входе в дом, это и будет считаться общедомовым потреблением.

Как начисляется плата за общедомовое потребление ресурсов?

Если во всех квартирах дома стоят приборы, то мы складываем их показания и сравниваем цифру с цифрой, которую показал счетчик на входе в дом. Разница и будет показывать общедомовое потребление. Но по закону коммунальщики не могут выставить жильцам счет на всю полученную разницу. Они могут сделать это только по нормативу общедомового потребления, то есть ОДН. Потому что разница между потребленным ресурсом в квартирах может достигать внушительных размеров. Порой объемы такие, что индивидуальное потребление выходит меньше, чем общедомовое в пересчете на одного собственника. Чтобы обезопасить жителей от подобных начислений и было введено ограничение.

Кто заплатит за разницу между реальным общедомовым потреблением и нормативным?

Эта нагрузка ложится на управляющую компанию, либо на ресурсоснабжающую организацию, если собственники выбрали прямые расчеты с поставщиком.

Дельта сильно отличается от норматива?

Может доходить до 40%. Причем, чем больше в доме квартир, где установлены приборы учета, тем больше разница между реальным потреблением и ОДН. Это связано с тем, что индивидуальный норматив потребления довольно большой, к тому же применяются разные увеличивающие коэффициенты. Поэтому если большинство собственников жилья в доме платят за индивидуальное потребление по нормативам, то разницы между ОДН и реальным потреблением может и не возникнуть.

Когда счетчиков много, то разница возникает по двум причинам. Первая – «резиновые» квартиры. Те, кто живут в них, точно знают, что они потребляют больше норматива, и ставить счетчик не хотят, потому что придется платить больше. Вторая – кустари, которые счетчики все же поставили, но обманывают эти устройства, например, с помощью магнитов или других приспособлений, которые позволяют снизить показания прибора учета.

Общедомовые нормативы потребления большие?

В перерасчете на одного собственника жилья – нет. Изначально они были небольшими, а недавно их уточнили, пересчитали, и кое-где они стали еще меньше. Новые ОДН действуют с 1 июня этого года.

От чего зависит размер норматива?

От категории многоквартирного жилого дома. Всего категорий девять. По большому счету, все дома разбивали по степени благоустройства: есть ли в доме лифт или нет, есть ли канализация, есть ли централизованное горячее водоснабжение. Причем сказать однозначно, что, например, чем более благоустроен дом, тем выше или ниже будет норматив, нельзя. Например, в домах с лифтами общедомовой норматив на электроэнергию будет выше, чем в домах, где их нет. Недавно теплоэнергоснабжающая компания АО «Облкоммунэнерго» провела анализ по разным жилым зданиям, чтобы понять, как изменится плата за ОДН. Оказалось, для каждого дома по-разному. Например, в небольшом двухэтажном доме в Артемовском в восьми квартирах живут 13 человек. Раньше норматив горячей воды был 1,7 кубометра, теперь – 2,7 кубометров. Произошло увеличение, составившее 165 рублей на всех жильцов дома. То есть примерно по 12,5 рубля в месяц на человека. С другой стороны, в пятиэтажке, где живут 160 человек, в том же городе, наоборот, произошло снижение: раньше общедомовой норматив был 17 кубов, стал – 14,8.

Редакция NDNews.ru благодарит за помощь в подготовке материала пресс-службу АО «Облкоммунэнерго» и заместителя генерального директора по реализации услуг предприятия Евгения Волкова

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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