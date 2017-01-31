Коммунальный ликбез. NDNews.ru объясняет, почему свердловчанам пришли гигантские квитанции за ЖКУ

Публикации за 31.01.17

Жители Свердловской области получили первые квитанции за ЖКУ за январь. Итоговые суммы за первый зимний месяц многих удивили – затраты на коммуналку у некоторых людей существенно выросли. Почему это произошло, разбирался NDNews.ru.

Законодатель предоставил собственникам жилья два пути оплаты коммунальных услуг. Первый – поставить счетчики и платить за то количество ресурса, которое потребили в конкретной квартире. Второй – не ставить счетчики и платить по нормативу. Объясню на примере. Одна кружка кофе стоит 50 рублей. Это тариф. Вы можете платить за каждую выпитую кружку кофе, которая будет посчитана, например, за две кружки кофе вы заплатите 100 рублей. А можете платить по нормативу, установленному государством, предположим, это три кружки, то есть 150 рублей – вне зависимости от того, сколько кружек вы выпиваете в день, одну или десять. Однако с коммунальными услугами вариант платить по нормативу не такой выгодный, как с кофе. В нормативах, как правило, заложены огромные показатели на одного человека. Так, в Екатеринбурге по нормативу на одного человека заложено больше 7 кубометров холодной воды и больше 6 кубометров горячей (это в домах, где предусмотрена возможность установки ванны). Это очень много – в среднем, семья из двух человек тратит по 2-3 куба ХВС и ГВС в месяц. В общем, редко кому удается реально вылить 13-14 кубов в месяц в одиночку. И если не стоят счетчики, а в квартире прописано больше одного человека, то этот объем коммунальщики будут умножать на каждого зарегистрированного проживающего. Получится, например 21 куб холодной и 18 кубов горячей воды в месяц на троих. И если ХВС при таком раскладе обойдется сравнительно немного (примерно 700 рублей), то горячая вода, которая требует нагрева, обойдется существенно дороже. К сумме за подачу придется добавить сумму за нагрев. Существуют нормативы нагрева, в зависимости от места проживания они разнятся, но несущественно, как правило, это 0,05098 Гкал – показатель нужно умножать на тарифы за отопление, то есть примерно на 1700 рублей.

Кроме того, нужно знать, что нормативы постоянно растут с 2015 года – раз в полгода к ним применяют повышающий коэффициент. Сейчас, с 1 января 2017 года, размер повышающего коэффициента составляет 1,5. То есть все нормативы, размер которых Региональная энергокомиссия установила еще в 2012 году, будут постоянно умножаться на растущий коэффициент. Это касается всех видов коммунальных услуг – электроснабжения, ГВС и ХВС, газоснабжения, а также теплоснабжения. Особенно дорого платить по нормативу за последнее – по нормативу за тепло начисляют жителям тех домов, где нет общего счетчика тепла. Таким способом законодатель подталкивает собственников жилья к установке приборов учета – и общедомовых, и индивидуальных, тех, что ставят в квартирах.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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