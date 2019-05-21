«Дума не виновата в протестах в сквере» – екатеринбургские депутаты отказались уходить в отставку (ФОТО)

Обсуждение вопроса о самороспуске гордумы Екатеринбурга превратилось в жуткий скандал. Депутаты отказались считать себя ответственными за развитие протестов в сквере на Октябрьской площади, а землеотвод участка под строительство храма впервые назвали «возможно неправильным решением», которое продвинули губернатор и мэр.

Напомним, инициаторами роспуска ЕГД выступили три коммуниста Римма Скоморохова, Олег Гордеев и Роман Ступников. По их мнению, дума не способна защищать интересы граждан и без обсуждения принимает ключевые решения для города. Они предложили назначить досрочные выборы гордумы и совместить их с референдумом по вопросу строительству храма святой Екатерины. При этом сами коммунисты отказались писать заявления о досрочном сложении полномочий, как им предложили коллеги в начале заседания. Дискуссия почти сразу скатилась в перепалку, крики и взаимные обвинения.

Так, Владимир Крицкий сказал, что это депутаты КПРФ довели ситуацию до того, что в городе всерьез обсуждается демонтаж памятника Ленину и строительство храма на этом месте. «Если наше общество вам претит, можете сами писать заявления об уходе. По-честному», – предложил он.

Александр Колесников заявил, что дума не виновата в резонансных событиях вокруг сквера. «Вы перекладываете ответственность исполнительной власти на депутатов. А вот скажите, ваш лидер Геннадий Зюганов согласовывал участие екатеринбургских коммунистов в протесте? Как вы там забор ломали? Фотографии есть. По вашему поведению вы больше нацболы, а не коммунисты», – вынес вердикт Колесников.

С ним начал активно спорить Роман Ступников, сорвавшись на крик: «Мы изначально пытались сгладить этот конфликт, предотвратить протест, а вы до сих пор считаете, что в сквере были хулиганские действия!"

В дискуссию осторожно вмешался Андрей Пирожков. Он подчеркнул, что фракция КПРФ принимала решение неполным составом, лично он не согласен, что думу нужно распустить, и в принципе вступает за то, чтобы в думе появилась рабочая группа по созданию специального положения об опросе граждан.

На это спикер Игорь Володин буркнул, что работа ведется и сначала нужно провести депутатские слушания с застройщиком. Константин Киселев попытался примирить коллег и призвал не вплетать политические разногласия в обсуждение протестов в сквере.

Но все его старания напрочь свел на нет депутат Михаил Вечкензин, который вновь начал обвинять коммунистов: «Когда Ивачев выводил вас с флагами на протест, вы стояли и молчали. Можно иметь свое мнение, а можно позволять чужому мнению иметь вас. Если не согласны, пишите заявления об отставке» (добавим, по информации из открытых источников, на прошлой неделе, во время самых массовых протестов в сквере, Александра Ивачева не было в Екатеринбурге).

После этого Киселев заявил, что не может это слушать и покинул зал.

Елена Дерягина также отметила, что думу нельзя считать виновной в уличных протестах. По ее словам, о смене территориального зонирования участка просил губернатор, а затем глава города Александр Высокинский. Депутаты не могли не поддержать мэра, так как единогласно выбрали его. «Да, возможно где-то было неправильное решение сменить зонирование», – добавила она.

Отметим, в то же самое время губернатор Свердловской области, выступавший сегодня в заксо, фактически переложил вину за конфликт на мэрию, заявив что участок выделяла администрация города и она же проводила общественные обсуждения, результаты которых, похоже не удовлетворили граждан.

Колесников продолжал нагнетать конфликт и предложил рассмотреть поведение коммунистов на предмет хулиганских действий.

Виктор Сомиков неожиданно заявил, что во время протестов видел многих своих коллег: «Одни пиарились, а другие пытались успокоить толпу. Нас пытаются убедить, что там все было тихо и мирно, но это не так. Огромная благодарность сотрудникам Росгвардии и ОМОНу, которые не допустили давки в той толпе».

После долгих препирательств вопрос наконец вынесли на голосование. За самороспуск думы подняли красные карточки только трое – Скоморохова, Гордеев и Ступников. Остальные 27 человек голосовали против.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 21.05.19

Создатели «Масяни» рассказали о заказе мультфильма о событиях в екатеринбургском сквере. / Слух дня: директор ГУПСО «Газовые сети» запускает процедуру банкротства. / В Адлере задержали серийного автоугонщика из Екатеринбурга. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»