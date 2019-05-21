Гордума рассмотрит вопрос о самороспуске

Сегодня депутаты екатеринбургской гордумы рассмотрят вопрос о самороспуске. Соответствующее предложение накануне внесли трое депутатов фракции КПРФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ответ на такую инициативу коммунистов председатель ЕГД Игорь Володин предложил инициаторам самим написать заявление о досрочном сложении полномочий. «Жалко наших коллег, которые собираются уходить. Подготовили заявления, вам остается только расписаться. Понимаю, что депутатская доля тяжелая, требует много труда, нет выходных», – с сарказмом отметил он. Депутаты, выступившие с предложением о самороспуске – Олег Гордеев, Римма Скоморохова, Роман Ступников – начали спорить. Остальные предложили им быть последовательными. Как отметил Константин Киселев, если депутаты откажутся сами писать заявления об отставке, вопрос о самороспуске думы логично снимается.

В итоге в повестку заседания думы был включен дополнительный вопрос – о самороспуске думы.

Напомним, представители фракции, выступившие с инициативой о самороспуске, заявили, что поводом для такого предложения стал конфликт вокруг строительства храма в сквере. «Фракция КПРФ уверена, что главной причиной случившегося является неспособность городской думы принимать решения, основанные на мнении горожан. Более того, дума принципиально не обсуждает ключевые вопросы, определяющие судьбу Екатеринбурга», – сказано в заявлении руководителя фракции КПФР в ЕГД Риммы Скомороховой.

Гордума Екатеринбурга с опозданием включилась в обсуждение резонансных событий вокруг сквера на Октябрьской площади, сотрясавших город всю минувшую неделю. Изначально депутаты игнорировали народные сходы на месте начавшегося строительства храма святой Екатерины, хотя именно дума принимала решение по землеотводу и отклонила первую попытку референдума. Ситуация кардинально изменилась после того, как президент РФ Владимир Путин предложил местным властям провести опрос жителей, чтобы погасить конфликт. Вчера в гордуме было проведено совещание с участием прибывших делегатов из Госдумы. Высказывания депутатов ЕГД о конфликте в сквере можно почитать здесь.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 21.05.19

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