В Екатеринбургскую гордуму внесено предложение о самороспуске (ДОКУМЕНТ)

Фракция КПРФ внесла в гордуму предложение о самороспуске. Председатель гордумы Игорь Володин сообщил, что такой вопрос будет включен в повестку.

Как сказано в заявлении фракции, поводом для такого предложения стал конфликт вокруг строительства храма в сквере. «Фракция КПРФ уверена, что главной причиной случившегося является неспособность городской думы принимать решения, основанные на мнении горожан. Более того, дума принципиально не обсуждает ключевые вопросы, определяющие судьбу Екатеринбурга», – сказано в заявлении руководителя фракции КПФР в ЕГД Риммы Скомороховой. Единственным выходом из сложившейся ситуации, указывает она, является роспуск гордумы и проведение новых выборов. При этом новые выборы необходимо совместить с всенародным голосованием по вопросу строительства храма святой Екатерины. Фракция направила письмо председателю гордумы Игорю Володину с предложением внести в проект повестки завтрашнего заседания рассмотрение вопроса о самороспуске гордумы. Под документом подписались трое из шести членов КПРФ, которые попали в гордуму этого созыва, – Олег Гордеев, Римма Скоморохова, Роман Ступников. Подписей еще троих на документе нет.

Как стало известно РИА «Новый День», заседание фракции КПРФ, где было решено требовать роспуска городской думы, прошло в усеченном формате. Три члена фракции – Сергей Шадрин, Виктор Сомиков и Андрей Пирожков – не были уведомлены об этом, поэтому их подписей нет в заявлении к спикеру Володину.

«Я не поддерживаю это решение фракции. Если эти депутаты-коммунисты считают, что дума работает плохо и неэффективно, значит, признают, что они сами плохо исполняют свои обязанности. Заявление о роспуске думы – абсолютно популистское. Сейчас надо решать вопрос со сквером и храмом, который упирается в городскую думу, а они предлагают распустить ее. Честнее таким коммунистам будет сдать мандаты», – сообщил «Новому Дню» Андрей Пирожков.

«Мы внесем этот вопрос на общее рассмотрение последним. Если они предлагают – то могут начать с себя, почему нет? Подготовим бланки для заявлений. Их предложение юридически грамотно», – прокомментировал председатель гордумы Игорь Володин.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Валентина Ярославцева

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