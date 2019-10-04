Сквер у драмы и еще 18 парков Екатеринбурга станут особо охраняемыми (ФОТО)

В Екатеринбурге 19 скверов и зеленых зон получат статус особо охраняемых природных территорий. Это должно защитить их от застройки. В мэрии рассматривают идею все эти зоны огородить забором и закрывать от горожан на ночь.

Как рассказал сегодня глава города Александр Высокинский, новый статус скверов и парков будет прописан в генплане, который сейчас проходит процедуру общественных обсуждений. Спикер ЕГД Игорь Володин отметил, что еще при Александре Якобе (предыдущий сити-менеджер) 15 зон получили статус особо охраняемых. На них запрещено капстроительство, нельзя разводить костры и выгуливать собак. Теперь на очереди еще 19 площадок, 22 октября их должны обсудить на заседании гордумы. В планах – договориться с полицией об их охране.

Три будущие особо охраняемые природные зоны сегодня осмотрели Высокинский и депутаты – сквер имени Клары Цеткин, Джавахарлала Неру и сквер ЮНЕСКО. В этом же списке – сквер у Камвольного комбината, парк Победы на Уралмаше, парки и скверы на Эльмаше, Сортировке и другие территории в отдаленных районах. По парку Маяковского решение пока не принято. Что касается попадания в список особо охраняемых сквера у театра драмы, Высокинский пояснил: «Попадает безусловно. Все документы уже подготовлены». Володин добавил, что ориентировочно это решение дума примет в ноябре.

Сквер имени Джавахарлала Неру

Высокинский также отметил, что нужно задуматься о безопасности в парках – видимо, на него большое впечатление произвела речь Колесникова о «рассаднике наркомании и проституции». «В большинстве европейских городов парки и скверы огорожены, калитка ночью закрывается. У нас так в дендрариях работает. По всем остальным нужно разбираться и смотреть», – сказал он. При этом Игорь Володин в разговоре с корреспондентом «Нового Дня» пояснил, что без просьб жителей зеленые зоны закрывать никто не будет, но Высокинский упомянул, что этот момент будет решаться в стенах «серого дома».

Сквер ЮНЕСКО

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