«Скверы – это рассадник наркомании и преступности!» – екатеринбургские депутаты поспорили, зачем тратить деньги на благоустройство

Обсуждение работы финансового блока администрации Екатеринбурга в бюджетной комиссии гордумы сегодня неожиданно вылилось в дискуссию о необходимости городского благоустройства. Часть депутатов посчитали, что мэрия тратит необоснованно большие суммы на перекладку тротуарной плитки, ремонт дорог, озеленение и прочее, и предложили направить эти деньги на другие цели.

Тон полемики задал коммунист Роман Ступников. Он заявил, что проект «Комфортная городская среда» входит в Стратегию-2030 Екатеринбурга, однако пока горожане не видят никаких «стратегических» улучшений на улицах. С ним не согласилась вице-мэр по финансам Марина Андрусь: «Я вот вижу эти изменения каждый день. Пусть подрядчики не самым лучшим образом исполняют свою работу, но ремонты идут, куда уж нагляднее. Разве вы не видите, что бюджет благоустройства увеличился? В том числе и за счет федеральных вложений».

Тогда Ступников потребовал обосновать с экономической точки зрения, как благоустройство влияет на качество жизни горожан. «Освещение в парках, ровные тротуары делают город безопасным, повышается инвестиционная привлекательность, люди хотят переехать в такой город, чтобы работать», – с некоторым недоумением ответила Марина Андрусь. Начальник департамента экономики Алексей Прядеин пояснил, что Федерация разработала некий индекс комфортной городской среды, которому должны соответствовать муниципалитеты. Но пока чиновники мэрии его не видели.

Далее по закупкам в сфере благоустройства высказался справедливоросс Александр Караваев. Он возмутился, что с этого года мэрия закупает для тротуарной плитки гранит, который в пять раз дороже бехатона. «У вас есть расчеты, почему гранит будет более эффективным материалом?» – потребовал депутат. «Гранит более долговечен. Если хотите, представим справку», – пожала плечами Марина Андрусь.

Впрочем, громче всех выступил Александр Колесников, известный своими скандальными заявлениями. «Я категорически против траты денег на парки и скверы. Потому что это рассадник наркомании и преступности! Запросите статистику полиции, чтобы убедиться в этом. И мы знаем об этих криминальных случаях из прессы. В том же сквере на драме постоянно людей запинывают молодые подонки. В сквере около Управления железной дороги – слава богу, его вырубили – там было огромное количество убийств, изнасилований и грабежей. В Зеленой Роще убийства и эксгибиционисты всякие. Содержание скверов требует очень больших вложений. Нужно ли нам это? Надо решать депутатам. Горожане живут в домах, а не скверах, поэтому дома надо улучшать», – заключил депутат – руководитель УК.

Желающих поспорить с этим утверждением не нашлось. После чего бюджетная комиссия утвердила отчет о работе финансовых подразделений мэрии.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 03.10.19

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