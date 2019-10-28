ПАТовая ситуация. Как треть Екатеринбурга стала приаэродромной территорией и почему застройщики в ужасе, но молчат (ФОТО)

На прошлой неделе стало известно, что аэропорт Кольцово разработал проект приаэродромной территории, из-за которого треть Екатеринбурга станет запретной зоной для застройки. Новость наделала много шума в прессе, хотя еще два года назад было известно, что немалая часть города попадет в защитную зону аэропорта. «Новый День» разобрался, чем так страшен документ и почему молчат крупные застройщики, чьи интересы он затронет.

Приаэродромная территория – это семь защитных зон, у каждой из них свой режим использования, с существенными ограничениями по строительству. ПАТы были в России и прежде, в том числе – у Кольцово. До 2017 года в стране действовал порядок, по которому в защитные зоны попадали территории в радиусе 30 километров от аэродромов. Строить там можно было только по согласованию с Росавиацией (по безопасности полетов) и Роспотребнадзором (по безопасности для людей). Однако в июле 2017-го в России приняли закон о том, что у каждого аэропорта должна появиться своя ПАТ с уникальными границами, которые зависят в том числе от шумового загрязнения и от действия источников излучения и выбросов – то есть самолетов. Правило 30-километровой зоны было с тех пор отменено, а аэропорты приступили к разработке документов.

Официально в Кольцово не комментируют проект ПАТ. Однако, как сообщил «Новому Дню» источник в «Аэропортах регионов», к которому относится и екатеринбургский авиаузел, администрация как могла тянула с тем, чтобы разработать документ и отдать на согласование эти бумаги. В противном случае, Кольцово грозили бы санкции со стороны прокуратуры вплоть до остановки деятельности. По такому сценарию развиваются события в другом аэропорту холдинга – самарском Курумоче, где с ПАТ протянули чуть дольше, и в дело вмешалась прокуратура, которая выиграла иск в Красноглинском райсуде.

Что до екатеринбургского проекта, то он действительно может повлиять на развитие южной части города: почти треть территории Екатеринбурга, согласно документам, получила статус седьмой, санитарно-защитной, подзоны. В ней ограничены любая жилая застройка, социальные объекты (школы, больницы, детсады), рекреационные территории (парки, скверы, и т.д.). В нее попадают такие объекты как Академический, Солнечный, «Светлый», планируемая к застройке территория в районе Новокольцовского, которую собирается осваивать «Синара-девелопмент», новостройки в районе Уктуса и так далее. Документ сделает невозможным планы застройщиков на освоение огромных территорий, где должны были появиться жилые дома и объекты инфраструктуры.

«На сегодня принятие решения по ограничению застройки южной части города для нас неприемлемо. Вы знаете, что на уровне Москвы сегодня также принято решение о корректировке подобных нормативных документов. Поэтому мы находимся в диалоге», – пояснил глава Екатеринбурга Александр Высокинский, не уточнив, впрочем, с кем ведется диалог.

Ситуация для застройщиков не столь оптимистичная. Так, по данным источников «Нового Дня», проект ПАТ екатеринбургского аэропорта прошел уже первый этап согласования – в областном управлении Роспотребнадзора. Агентство отправило редакционный запрос в ведомство неделю назад, однако ответа пока не получило. Тем не менее, знакомые с ситуацией говорят, что у Роспотребнадзора просто не было оснований поставить отрицательную резолюцию на проект кольцовской ПАТ – с точки зрения санитарного законодательства, он выполнен верно, и прав граждан не нарушает, а даже наоборот.

Другая история со следующим этапом согласования – после областного управления Роспотребнадзора документ должны были утвердить в правительстве Свердловской области. Но этого не произошло, рассказал «Новому Дню» министр строительства региона Михаил Волков. «Есть ответ губернатора по этому поводу, он носит отрицательный характер. Мы, рассмотрев его, также дали отрицательное заключение по этому проекту», – пояснил собеседник агентства.

Г-н Волков уточнил, что далее начнутся согласительные процедуры. «Должны быть выявлены факторы, влияющие на приаэродромную зону. Должен быть достигнут консенсус между тем, кто заявляет территорию, и регионом. Это согласование с Росавиацией, с государством в том числе, потому что оно выступает ограничителем развития муниципальных и региональных проектов», – подчеркнул Михаил Волков.

Он напомнил, что в нынешнем виде проект ПАТ ограничит не только жилую застройку, но и развитие объектов инфраструктуры, которые обеспечивают жизнедеятельность крупных территорий. «Эти объекты не подлежат выносу, их нужно учесть как данность. Например, южные очистные сооружения. Мы понимаем прекрасно, что они требуют развития, а развитие будет натыкаться на вопросы строительства в приаэродромной территории. Есть и иные инфраструктурные объекты, которые должны быть учтены при рассмотрении подзон», – пояснил собеседник «Нового Дня».

Что касается крупных екатеринбургских застройщиков, которых напрямую касается документ, разработанный Кольцово, то они пока вынуждены хранить молчание – официально никому из них проект, проходящий согласования в Роспотребнадзоре и правительстве Свердловской области, пока не показывали. «О нем все знают, все его видели и некоторые даже изучали, но официально его как бы никто не видел. Поэтому все в ужасе, но вынуждены молчать. Беда в том, что если с уровнем шумов ситуация довольно простая – все эти нормы, минимумы и максимумы, прописаны и так, мы и до этого документа смотрели, проходит территория по децибелам или нет, то по электромагнитному излучению и выбросам от самолетов никаких регламентов не существует – поэтому седьмая подзона получилась такой огромной. Если есть какие-то минимальные, микроскопические выбросы, то все, строить тут нельзя», – пояснил «Новому Дню» на условиях анонимности представитель одного из ведущих застройщиков Урала.

По его словам, от того, что правительство Свердловской области выносит отрицательное заключение на документ, ситуация лучше не станет – федеральный закон аэропорту Кольцово все равно придется исполнять. Но возможны поправки на стадии согласительных процедур между губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и представителями Росавиации. «Это уж как они наверху договорятся, как им скажут – не один Екатеринбург может лишиться гектаров под застройку, почти у всех регионов, где есть крупные международные аэропорты, такая же ситуация. Варианта два – или будет отсрочка по документу на несколько лет, чтобы он начал действовать, скажем, с 2025 года; или же будут в седьмой подзоне появляться «пятна», где строительство все же разрешат», – отметил эксперт.

Добавим, что завтра в рамках 100+ Forum Russia пройдет градостроительный совет Екатеринбурга, где местные власти вместе с застройщиками обсудят ПАТовую ситуацию.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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