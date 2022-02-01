Проект приаэродромной территории Кольцово, который может затормозить стройку, находится на утверждении Росавиации

Скандальный проект приаэродромной территории вокруг Кольцово прошел все согласительные процедуры и сейчас находится на утверждении Росавиации. Правда, в существующем варианте ПАТ утвержден лишь по шести зонам. По седьмой – самой спорной и обширной – до сих пор решений не принято.

«Проект ПАТ был разработан в прошлом году, далее Росавиация проводила согласительные процедуры, в том числе с правительством региона. Сейчас он находится на утверждении Росавиации. Проект утвержден в составе шести зон ПАТ. Мы начинаем подготовительную работу по седьмой подзоне», – рассказал сегодня на пресс-конференции исполнительный директор аэропорта Кольцово Александр Пастухов.

Напомним, согласование приаэродромной территории в Екатеринбурге тянется с 2018 года. Основным камнем преткновения стала как раз седьмая подзона.

По закону № 135, в ней нельзя строить жилье, социальные объекты, больницы, поскольку на этой территории превышены допустимые уровни ночного шума: трассы самолетов проходят довольно низко, и ночами слышен гул, который может отрицательно сказываться на здоровье людей.

В первом варианте ПАТ, который разработали в 2018 году по заказу Кольцово, в седьмую подзону отнесли чуть ли не треть Екатеринбурга. Во втором проекте, который был разработан в 2020 году, в подзону попала уже менее обширная территория – чуть более 14 гектаров.

Но, тем не менее, здесь находятся и жилые дома, и сады, кроме того, застройщики планировали возводить новые микрорайоны. Сейчас, по всей видимости, ПАТ будут утверждать в шести зонах, а по седьмой делать отдельный проект.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Ольга Тарасова

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