Кольцово не будет менять проект приаэродромной территории, который не устраивает правительство и застройщиков (ФОТО)

Кольцово не планирует менять второй проект приаэродромной территории, который в существующем варианте не даст девелоперам застроить более 14 гектаров близ аэропорта. Проект ПАТ ранее отклонило правительство Свердловской области, поскольку должны учитываться интересы всех сторон. Теперь все ждут какого-либо решения на федеральном уровне: должен быть изменен Воздушный кодекс РФ и закон № 135. Но как именно – остается под вопросом.

Напомним, согласование приаэродромной территории в Екатеринбурге тянется с 2018 года. Основным камнем преткновения стала так называемая седьмая подзона. По новому закону № 135, в ней нельзя строить жилье, социальные объекты, больницы, поскольку на этой территории превышены допустимые уровни ночного шума: трассы самолетов проходят довольно низко и ночами слышен гул, который может отрицательно сказываться на здоровье людей. В первом варианте ПАТ, который разработали по заказу Кольцово, в седьмую подзону отнесли чуть ли не треть Екатеринбурга. Во втором проекте, который был разработан в 2020 году, в подзону попала уже менее обширная территория – чуть более 14 гектаров. Но, тем не менее, здесь находятся и жилые дома, и сады, кроме того, застройщики планировали возводить новые микрорайоны.

Седьмая подзона: синяя линия – зона ночного шума, оранжевая – дневного

Второй вариант проекта в январе 2021 года вновь отклонило правительство Свердловской области. Аргумент был все тот же: аэропорт не должен накладывать ограничения на строительную отрасль. И с тех пор вопрос вновь остался нерешенным, хотя по закону ПАТ должны были утвердить еще два года назад.

Представители Кольцово сегодня заявили, что не планируют разрабатывать еще один – третий – проект приаэродромной территории. Тот, что был представлен правительству региона, прошел все согласительные этапы и соответствует требованиям законодательства.

«Все призывают Кольцово: а давайте вы измените ПАТ? Но это будет нарушать закон. К нам потом придут известные всем товарищи [из прокуратуры]. Что-то надо менять на уровне законодательства РФ, – рассказал сегодня на встрече с журналистами заместитель генерального директора, директор по корпоративному развитию и правовым вопросам УК «Аэропорты Регионов» Николай Ульянов. – Строго говоря, аэропорт все свои обязательства выполнил. Мы должны были разработать проект ПАТ, согласовать с Роспотребнадзором, отправить в Росавиацию. На этом наши обязанности закончены. Росавиация направила проект в правительство Свердловской области и получила возражение. Теперь все должно уйти в правительственную комиссию на транспорте РФ, которая разрешает эти разногласия».

В Роспотребнадзоре подтвердили, что отклоненный правительством проект соответствовал требованиям, которые сегодня прописаны в законах РФ. А именно – в седьмой подзоне, где превышен допустимый уровень ночного шума, не должно строиться новое жилье и соцобъекты.

«Все, о чем мы говорим, – это вопросы безопасности граждан, которые будут проживать в седьмой подзоне. Она сформирована в пределах линии, где превышены показатели ночного шума. Это влияет на здоровье людей, которые будут там постоянно находиться. Проект ПАТ, разработанный Кольцово, прошел санитарно-эпидемиологическую экспертизу, он признан соответствующим требованиям законодательства. Основания для недоверия или пересмотра у нас просто нет», – заявил сегодня заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Илья Власов.

Путей решения у ситуации сегодня два. Во-первых, теоретически федеральная правительственная комиссия по транспорту может рекомендовать Свердловской области принять проект ПАТ в том виде, в котором он существует сейчас. Но, как сообщил директор по стратегическим коммуникациям УК «Аэропорты Регионов» Евгений Красиков, пока таких прецедентов в России не было. Второй сценарий – более вероятный: для утверждения ПАТ в крупных городах изменят закон по всей стране. По мнению представителей Кольцово, в течение полугода будут приняты какие-либо изменения в Воздушный и Градостроительный кодексы, в закон № 135. По крайней мере именно об этом говорил во время своего визита в Екатеринбург вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Однако как именно решится вопрос с седьмой подзоной – неизвестно. Даже если в закон будут внесены поправки, вряд ли уровень ночного шума на указанной территории внезапно снизится. То есть для жителей существующих домов ничего не изменится.

«Идеи есть разные. Рассматривается возможность разрешить строительство в этой зоне с дополнительными мерами по защите от шума, с дополнительными конструктивными возможностями здания, звукозащитными окнами. Но это уже не вопрос об аэропортовой деятельности», – отметили представители Кольцово.

Сносить уже существующие жилые дома в седьмой подзоне, конечно, не будут, заверили участники встречи.

Добавим, что по данным на начало 2021 года, в России приаэродромная территория не была утверждена в 41 аэропорту. В самом крайнем случае – если ПАТ не удастся согласовать и после принятия новых законов – деятельность таких аэропортов должны будут приостановить.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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