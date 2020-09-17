Приаэродромные территории Кольцово и Уктуса не могут утвердить уже год, под ударом – интересы застройщиков

Авиационные власти, строительные и надзорные ведомства уже год не могут утвердить проекты приаэродромных территорий двух аэропортов – Кольцово и Уктус. По первоначальным планам треть Екатеринбурга могла бы стать запретной зоной для стройки, под ограничения попали бы и самые молодые районы города. Но сейчас, по словам строителей, ведется диалог, который может привести к «прорывным решениям». Их ждут до конца 2020 года.

Подробно о ситуации с приаэродромными территориями «Новый День» писал осенью 2019 года. Тогда стало известно, что аэропорт Кольцово разработал проект, из-за которого треть Екатеринбурга могла бы стать запретной зоной для застройки. Эти земли получили, согласно проектным документам, статус седьмой, санитарно-защитной, подзоны. В ней ограничены любая жилая застройка, возведение социальных объектов (школ, больниц, детсадов), развитие рекреационных территорий (парков, скверов и т.д.). В зону попадают такие районы, как Академический, Солнечный, «Светлый», планируемая к застройке территория рядом с Новокольцовским трактом, которую собирается осваивать «Синара-девелопмент», новостройки в районе Уктуса и так далее. Документ поставит крест на планах застройщиков по освоению огромных территорий, где должны были появиться жилые дома и объекты инфраструктуры.

На тот проект Кольцово было даже получено положительное заключение Роспотребнадзора, а вот областной минстрой документ не утвердил. С тех пор уже год тянутся согласительные мероприятия: проект постоянно меняют и дорабатывают так, чтобы он учитывал и требования безопасности, и интересы строительной отрасли. Но окончательно приаэродромные территории в Екатеринбурге до сих пор не утверждены. Об этом сообщили сегодня на пресс-конференции в ТАСС представители строительного рынка.

«И прошлый, и этот год мы проживаем в условиях серьезного вызова, который связан с зонами безопасности наших двух аэропортов – Кольцово и Уктуса. Но за этот год мы сильно продвинулись вперед. Мы уже не императивно обсуждаем, а находимся в постоянном диалоге с авиавластями, с Кольцово, имеем возможность обсуждать материалы», – прокомментировал президент Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников. Напомним, в прошлом году застройщикам, ознакомившимся с документом, запрещали как-либо его открыто комментировать.

Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков надеется, что окончательный документ будет принят до конца 2020 года. Правда, пока неизвестно, в какой форме.

«Работа ведется масштабно. Мы находимся в стадии обсуждения вопроса с аэропортом Кольцово. Надеюсь, что в этом году достигнем прорывных решений. Как регламентно они будут оформлены, мне трудно сказать, это зависит от федеральных органов. Но этому вопросу придается огромное значение на федеральном уровне, со стороны надзорных органов, считаю, что [в этом году] должны установить зоны, которые позволят нам системно подходить к градостроительным вопросам», – прокомментировал министр.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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