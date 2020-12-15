Проект приаэродромных территорий, который ставит под удар миллионы квадратных метров жилья, не примут в 2020 году

Проект приаэродромных территорий аэропортов Кольцово и Уктус вряд ли будет утвержден до конца 2020 года. В том виде, в котором он существует сейчас, проект ставит под вопрос возможность строительства миллионов квадратных метров жилья, которые предусмотрены в планах Екатеринбурга. Согласования продолжаются и на региональном, и на федеральном уровнях.

«Сейчас идут рабочие согласования проекта приаэродромных территорий. Не думаю, что проект будет утвержден до 2020 года, потому что вопросов к проекту еще очень много. И на федеральном уровне тоже ведется работа по нахождению точек взаимодействия. С одной стороны, конечно, город не может существовать без аэропорта – а у нас так сложилось, что город развивается и аэропорт уже почти находится почти в черте города. Но, с другой стороны, и аэропорт не может существовать без города, накладывая ограничения на значительные объемы жилья, которые могут выпасть из оборота. Это миллионы квадратных метров, которые уже существуют в утвержденных проектных планировках, и десяток миллионов в возможных территориях, которые могли бы послужить для строительства жилья», – рассказал, отвечая на вопрос «Нового Дня» на конференции в ТАСС, заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Максим Пучков.

По его словам, в 2020 году темпы строительства индивидуального жилья уже снизились, в том числе, из-за согласования объектов в приаэродромных территориях.

«Это обернулось большой сложностью для застройщиков», – отметил Пучков.

Президент Ассоциации строителей Урала Вячеслав Трапезников заявил, что члены ассоциации «сделают все, чтобы в этом виде проект не был принят».

Как ранее писал «Новый День», еще осенью 2019 года аэропорт Кольцово разработал проект, из-за которого треть Екатеринбурга могла бы стать запретной зоной для застройки. Эти земли получили, согласно проектным документам, статус седьмой, санитарно-защитной, подзоны. В ней ограничены: любая жилая застройка, возведение социальных объектов (школ, больниц, детсадов), развитие рекреационных территорий (парков, скверов и т.д.). В зону попадают такие районы, как Академический, Солнечный, «Светлый», планируемая к застройке территория рядом с Новокольцовским трактом, которую собирается осваивать «Синара-девелопмент», новостройки в районе Уктуса и так далее. Документ поставит крест на планах застройщиков по освоению огромных территорий, где должны были появиться жилые дома и объекты инфраструктуры.

На тот проект Кольцово было даже получено положительное заключение Роспотребнадзора, а вот областной минстрой документ не утвердил. С тех пор уже год тянутся согласительные мероприятия: проект постоянно меняют и дорабатывают так, чтобы он учитывал и требования безопасности, и интересы строительной отрасли. Но окончательно приаэродромные территории в Екатеринбурге до сих пор не утверждены.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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