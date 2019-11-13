Кольцово изменит границы приаэродромной территории, чтобы не лишать Екатеринбург возможности строить на юге

Глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских рассказал «Новому Дню», что аэропорт Кольцово, скорее всего, будет переделывать седьмую подзону проекта приаэродромной территории, хотя предыдущая версия документа была сделана по всем правилам. В предыдущем варианте документа, который одобрило региональное управление санитарного ведомства, в подзону № 7 попадала большая часть юга Екатеринбурга, что ставило крест на планах развития этой территории города, т.к. строительство жилых домов, кроме малоэтажек, а также объектов социальной инфраструктуры стало бы невозможным.

«Нам были представлены расчеты рассеивания выбросов и расчеты распространения шума. На основании этого была определена седьмая подзона. Показатель электромагнитного излучения не является критичным по седьмой подзоне, у нас основные воздействия – шум и выбросы. Есть ПДК загрязняющих веществ, но, как правило, именно шум является лимитирующим фактором. Подзона была определена [разработчиками проекта ПАТ Кольцово], нами расчеты проверены, выдано положительное заключение», – подтвердил Козловских в беседе с «Новым Днем».

Напомним, ранее министр строительства Свердловской области Михаил Волков говорил агентству, что по проекту ПАТ Кольцово должны начаться согласительные процедуры, поскольку и губернатор, и правительство региона выдали отрицательные заключения. «Должны быть выявлены факторы, влияющие на приаэродромную зону. Должен быть достигнут консенсус между тем, кто заявляет территорию, и регионом. Это согласование с Росавиацией, с государством в том числе, потому что оно выступает ограничителем развития муниципальных и региональных проектов», – сообщал он «Новому Дню».

Источники агентства в строительной отрасли Урала прогнозировали, что изменения, смягчающие требования к седьмой подзоне, будут приняты на федеральном уровне. «Не один Екатеринбург может лишиться гектаров под застройку, почти у всех регионов, где есть крупные международные аэропорты, такая же ситуация. Варианта два: или будет отсрочка по документу на несколько лет, чтобы он начал действовать, скажем, с 2025 года; или же будут в седьмой подзоне появляться «пятна», где строительство все же разрешат», – предполагал собеседник «Нового Дня».

В конце октября этого года после поручения главы правительства РФ Дмитрия Медведева Роспотребнадзор публиковал проект нового постановления, касающегося санитарных правил по оценке допустимого авиационного шума и его воздействия на людей. В документе говорится, что при установлении ПАТ аэропорты и их подрядчики должны будут пользоваться нормативом эквивалентного уровня звука для территорий, непосредственно прилегающих к жилой застройке. Согласно информации федерального портала проектов нормативных правовых актов, сейчас формируется окончательный вариант текста постановления.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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