Градсовет по теме приаэродромной территории Кольцово отменили

В Екатеринбурге отменили заседание градостроительного совета, которое должно было пройти сегодня в рамках 100+ Forum Russia. Вчера мероприятие анонсировал мэр Александр Высокинский. Представители строительной отрасли и чиновники должны были обсуждать проект приаэродромной территории аэропорта Кольцово, к которой отнесли всю южную часть Екатеринбурга. Документ фактически запрещает там строительство жилых домов, объектов социальной инфраструктуры и даже создание парков и скверов.

Как сообщили «Новому Дню» представители оргкомитета форума, о том, что градсовет не соберется, их уведомили минувшей ночью. Причин не назвали. Вместо заседания градостроительного совета в итоге состоится рабочее совещание с теми же участниками, однако оно пройдет в закрытом режиме. В пресс-службе администрации Екатеринбурга уточнили, что это связано с сутью самих вопросов по ПАТ – тема сложная, и эксперты не готовы пока транслировать в СМИ «готовые решения».

Добавим, что сам градостроительный совет соберется позднее, ориентировочно – в начале ноября.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 29.10.19

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