Роспотребнадзор предложил новые правила оценки авиационного шума

Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила, устанавливающие требования при оценке авиационного шума. Проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил в десятидневный срок доложить ему о введении единого регулирования для аэропортов московского авиаузла по приаэродромным территориям. На совещании под его руководством был поднят вопрос о формировании приаэродромных территорий. По словам заместителя главы Минтранса Александра Юрчика, ведомство выявило проблемы в федеральном законе №135 «О защите конкуренции», а также различные ведомственные подходы к установлению приаэродромных территорий.

«Санитарные правила устанавливают отдельные санитарно-эпидемиологические требования при оценке шума от пролетов воздушных судов (далее – авиационный шум)», – говорится в документе. Так, оценка допустимого уровня авиационного шума проводится по нормативу эквивалентного уровня звука для территорий, непосредственно прилегающих к жилой застройке.

В документе отмечается, что обоснование границы седьмой подзоны приаэродромной территории при расчетах уровней авиационного шума проводится с учетом оценки риска для здоровья. Риск для здоровья при воздействии авиационного шума рассчитывается в соответствии с утвержденной методикой, в том числе с учётом мероприятий по снижению авиационного шума.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 28.10.19

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