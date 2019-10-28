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Понедельник, 28 октября 2019, 12:27 мск

Новости Недвижимость

Роспотребнадзор предложил новые правила оценки авиационного шума

Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила, устанавливающие требования при оценке авиационного шума. Проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил в десятидневный срок доложить ему о введении единого регулирования для аэропортов московского авиаузла по приаэродромным территориям. На совещании под его руководством был поднят вопрос о формировании приаэродромных территорий. По словам заместителя главы Минтранса Александра Юрчика, ведомство выявило проблемы в федеральном законе №135 «О защите конкуренции», а также различные ведомственные подходы к установлению приаэродромных территорий.

«Санитарные правила устанавливают отдельные санитарно-эпидемиологические требования при оценке шума от пролетов воздушных судов (далее – авиационный шум)», – говорится в документе. Так, оценка допустимого уровня авиационного шума проводится по нормативу эквивалентного уровня звука для территорий, непосредственно прилегающих к жилой застройке.

В документе отмечается, что обоснование границы седьмой подзоны приаэродромной территории при расчетах уровней авиационного шума проводится с учетом оценки риска для здоровья. Риск для здоровья при воздействии авиационного шума рассчитывается в соответствии с утвержденной методикой, в том числе с учётом мероприятий по снижению авиационного шума.

Москва, Иван Гридин

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