Власти Екатеринбурга задумались о строительстве второго аэропорта

В Екатеринбурге может появиться второй аэропорт – это предусматривается генпланом развития города. В документе указано, что на территории города после 2035 года будут резервировать земельный участок под второй аэропорт, если сохранится стабильный рост пассажиропотока и грузоперевозок.
До 2035 года пройдет реконструкция действующего аэропорта Кольцово. В течение ближайших шести лет проведут модернизацию аэровокзальной площади, благодаря чему появится многоуровневая парковка, безопасные пешеходные переходы к железнодорожному терминалу. До 2025 года построят третью взлетно-посадочную полосу. До 2035 года появятся новые пассажирские терминалы, новые здания и сооружения грузового комплекса.
В генплане также указаны планы по строительству пункта по заправке самолетов, цеха бортового питания. Предполагается, что Кольцово станет значительно больше по площади, при этом расширение аэропорта только в пределах Екатеринбурга невозможно, необходимо задействовать земельные участки Арамили.
Екатеринбург, служба информации
Екатеринбург. Другие новости 09.10.19
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