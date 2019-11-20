О второй линии метро на согласительной комиссии по бюджету даже не вспомнили

Строительство второй линии метрополитена в Екатеринбурге окончательно превратилось в химеру.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на заседании согласительной комиссии по бюджету-2020 никто ни из депутатов, ни из чиновников о ней даже не вспомнил.

После своего выступления министр транспорта Василий Старков на вопрос корреспондента РИА «Новый День», могут ли Екатеринбуржцы надеяться, что деньги на метро появятся, – или в федеральном, или в областном бюджете, ответил вопросом: «А разве проектно-сметная документация у Екатеринбурга уже готова?»

Депутат от КПРФ Вячеслав Вегнер добавил, что хотя деньги на подготовку ПСД городской думой и были выделены (250 млн рублей), торги еще проведены, работы не начаты. «Может, уже пора забыть о метро и подумать, как нам оптимизировать существующие виды транспорта», – предположил Вегнер.

Напомним, ранее стало известно, что финансирование второй ветки метро не заложили ни в федеральный, ни в региональный бюджеты. Прежде, согласно плану мероприятий по подготовке к юбилею, который подписал губернатор Евгений Куйвашев, в 2020 на метро планировалось потратить 9,5 млрд рублей из федерального бюджета, 1,3 млрд – из бюджета области и города. В 2021-2022 годах, согласно документу, область надеется получить из Москвы на строительство метро 56,3 млрд рублей. Однако на деле оказалось иначе.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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