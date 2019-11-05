Никакого метро к 300-летию Екатеринбурга: федерация и область в деньгах отказали

Шансы Екатеринбурга получить вторую ветку метро к 300-летнему юбилею стремятся к нулю – финансирование не заложили ни в федеральный, ни в региональный бюджеты. Согласно плану мероприятий по подготовке к юбилею, который подписал губернатор Евгений Куйвашев, в 2020 на метро планировалось потратить 9,5 млрд рублей из федерального бюджета, 1,3 млрд – из бюджета области и города. В 2021-2022 годах, согласно документу, область надеется получить из Москвы на строительство метро 56,3 млрд рублей. Однако на деле оказалось иначе.

В проекте бюджета Свердловской области на 2020 и плановый период 2021-2022 годов расходных статей на строительство метро не обнаружилось – а 300-летие будут праздновать в 2023 году. В главном финансовом документе региона упоминается лишь выделение денег на «соблюдение правил технической эксплуатации внеуличного транспорта» (в эту категорию входит метро и канатная дорога) – всего чуть больше миллиона на каждый год.

В федеральном бюджете для главной транспортной мечты Екатеринбурга места тоже не нашлось. Российские города в принципе не получат федеральные средства на проектирование и строительство метро, исключением станет только Красноярск. Об этом сообщил заместитель министра транспорта Иннокентий Алафинов, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. Такое решение объяснили убыточностью метрополитена.

Добавим, летом, когда городские власти снова заговорили о строительстве метро, появилась информация, что федеральный Минтранс отказывается давать городу деньги на строительство второй ветки метро. «У меня такой информации нет. Я считаю, что работу надо продолжать, деньги на проектирование у нас заложены», – комментировал тогда глава Екатеринбурга Александр Высокинский. Затем в бюджет города после корректировки заложили 250 млн рублей на проектно-изыскательские работы в целях строительства второй линии метрополитена. Определили даже участок, откуда начнется строительство – территория близ трамвайного кольца на ЖБИ. Метро попало в новый генплан города – причем не только вторая, но и третья ветка. Не исключено также, что планы по строительству метро включат в бюджет Екатеринбурга, его представят после того, как область примет бюджет на 2020 и плановый период 2021-2022 годов. Но очевидно, что только за собственный счет город справиться не сможет.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 05.11.19

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