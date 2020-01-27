Высокинский сказал, в каком году выкопают первый котлован второй линии метро

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что первый котлован второй линии метрополитена будет выкопан в 2022 году.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом глава заявил на встрече полпреда Николая Цуканова со студентами УРФУ, где он также присутствовал. На вопрос о сроках Высокинский ответил: «Если ответить в шутку, то при нашей жизни. А если серьезно, я рассчитываю, что в 2022 году первый котлован уже надо начинать». Срок строительства, по его словам, растянется на 5-8 лет, в зависимости от числа подрядчиков – или их будет два, и один будет копать со стороны ЖБИ, а второй – со стороны ВИЗа правобережного, или подрядчик будет только один. Полпред Николай Цуканов добавил, что своими силами город не справится – только стоимость проектирования составит 8-10 млрд рублей, а строительство – еще в 10 раз больше. Такие средства, пояснил он, можно получить только с помощью федеральных властей.

Видеозапись встречи размещена в официальной группе УрФУ «ВКонтакте».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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