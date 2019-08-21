Станция метро на ВИЗе будет названа в честь символа Калининграда (КАРТА)

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский объяснил, почему конечная станция на ВИЗе проектируемой второй ветки метро будет называться «Янтарная», а не «Западная», как планировалось раньше.

«Потому что там вода, и должна быть морская тема», – ответил градоначальник на вопрос корреспондента РИА «Новый День».

Напомним, сегодня Александр Высокинский презентует журналистам планы мэрии по строительству второй ветки метрополитена, которая соединит микрорайоны ВИЗ и ЖБИ через центр города. Всего планируется 11 станций: «Янтарная», «Верх-Исетская», «Металлургическая», «татищевская, «Уральских коммунаров», «Площадь 1905 года» (пересадочный пункт), «Театральная», «Восточная», «Политехническая», «Втузгородок» и «Каменные Палатки».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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