Александр Высокинский рассказал о секретном проходе из мэрии в метро (ФОТО)

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский прокомментировал слухи о существовании тайного хода из здания администрации города в подземелья метрополитена.

По словам мэра, эти предложения всего лишь городская легенда. Однако такие проекты действительно предлагались ГО ЧС во время строительства первой линии городской подземки. Но отдельного входа из здания мэрии на станцию «Площадь 1905 года» нет, ответил Высокинский на вопрос корреспондент РИА «Новый День».

Напомним, сегодня городские власти презентуют журналистам проект второй ветки екатеринбургского метро. В проектной документации станция «Площадь 1905 года» будет пересадочным пунктом.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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