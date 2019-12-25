Губернатор Куйвашев не смог назвать сроки строительства метро в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на сегодняшней пресс-конференции, посвященной подготовке к Универсиаде-2023, прокомментировал перспективы строительства второй линии метро в Екатеринбурге. Глава региона заявил, что сроки строительства станут известны, когда появится полноценный проект новой ветки.

«Мы уже потратили пока еще немного, но достаточно серьезные деньги на разработку предпроектной документации, трассировку. Уже работа ведется. Это поможет нам должным образом сформулировать техническое задание. Это тоже непросто, особенно если касается современных требований к строительству метро. Я благодарен журналистам, которые приняли участие в пресс-конференции президента России и умудрились задать вопрос [про метро]. Мне очень приятна реакция президента на то, что он действительно знает, мы действительно обсуждали эту тему с ним. Это даст нам возможность более динамично вместе с федеральными министерствами работать над решением этой задачи. Я чувствую, что у нас это получится гораздо лучше и быстрее. Но, конечно, решением транспортной проблемы необходимо всегда заниматься. Город развивается, ежегодно в городе сдается миллион квадратных метров жилья. Ветка метро, и не одна, назрела давно. Но нужно развивать и наземные виды транспорта. И этим мы будем заниматься. Я вас уверяю, что в деревню Универсиады мы сделаем максимально удобную доставку и зрителей, и болельщиков, и спортсменов. К 2023 году мы точно эту работу сделаем. Что касается метро, по срокам я скажу, когда будет готов проект. Там будет график работ, там будут сроки, там будет понимание. Сегодня мы [находимся] в глубокой проработке предпроекта, без этого тоже никуда деться», – рассказал Евгений Куйвашев.

Напомним, 19 декабря на пресс-конференции президента России уральская журналистка попросила Владимира Путина помочь Екатеринбургу со строительством подземки. Путин согласился, что реализация подобных проектов должна проходить при федеральной поддержке, но при этом провел параллель с Красноярском. «Мы недавно про развитие метро в Красноярске говорили – там начали строить и бросили, заморозили, наверно, там будет сначала. Такой вид транспорта будет в Екатеринбурге востребован, но надо поработать нам с местными властями», – сообщил тогда президент.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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