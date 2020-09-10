Песков назвал условие, при котором Москва готова дать денег на вторую ветку метро в Екатеринбурге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал пресс-конференцию, в ходе которой ответил на вопросы журналистов со всей страны. Из Екатеринбурга пришел вопрос от главреда «Эха Москвы» Максима Путинцева, который поинтересовался, даст ли федеральный бюджет денег Екатеринбургу на строительство второй ветки метро.

«В ближайший год говорить о начале стройки точно не приходится. Сначала экономика должна оправиться от последствий пандемии. Дальше все будет зависеть от активности региональных властей, Москва в принципе готова софинансировать 50 на 50», – сказал спикер Кремля.

Отметим, что региональные власти не проявляют большой активности в вопросе строительства второй ветки метро в Екатеринбурге. Точные сроки начала активной стадии работ до сих пор неизвестны. Ранее об этом говорил губернатор Евгений Куйвашев, отвечая на вопрос журналистов. «Мы уже потратили достаточно серьезные деньги на разработку предпроектной документации, трассировку. Уже работа ведется. Это поможет нам должным образом сформулировать техническое задание. Это тоже непросто, особенно если касается современных требований к строительству метро… Ветка метро, и не одна, назрела давно. Но нужно развивать и наземные виды транспорта. И этим мы будем заниматься. Я вас уверяю, что в деревню Универсиады мы сделаем максимально удобную доставку и зрителей, и болельщиков, и спортсменов. К 2023 году мы точно эту работу сделаем. Что касается метро, по срокам я скажу, когда будет готов проект. Там будет график работ, там будут сроки, там будет понимание. Сегодня мы в глубокой проработке предпроекта, без этого тоже никуда деться», – говорил Куйвашев в декабре прошлого года.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 10.09.20

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