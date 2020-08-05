Высокинский назвал новую стоимость второй ветки метрополитена

Стоимость строительства второй ветки Екатеринбургского метрополитена по оси «запад – восток» сегодня оценивается примерно в 90 млрд рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил накануне вечером в программе «Прямая линия» глава Екатеринбурга Александр Высокинский. «Мы делаем все для того, чтобы привлечь дополнительные средства. Делаем очередной объем проектирования, чтобы можно было подтвердить серьезность наших намерений перед областными и федеральными коллегами. Эта ветка будет стоить порядка 90 миллиардов рублей, но нам без этой ветки транспортный каркас города с многомиллионным населением не создать», – сказал глава города.

Напомним, в 2019 году назывались другие цифры. В планы городских и областных властей входило не только построить вторую линию метро к 300-летию Екатеринбурга, но и на четыре станции продлить существующую. Тогда продление существующей ветки метрополитена на две станции на север и на две станции на юг и проектирование и строительство второй линии от станции «Металлургическая» (на ВИЗе) до станции «Каменные Палатки» (восемь станций) оценивали в 76,3 млрд рублей. Причем большую часть этой суммы планировалось попросить у федерального центра.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 05.08.20

05 августа в Свердловской области ожидаются следующие события. / С начала пандемии коронавирус подтвердился у 2600 детей в Свердловской области. / МОБ с полицией выгоняет волонтеров, собирающих подписи за прямые выборы мэра (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»