К 300-летию Екатеринбурга хотят построить 12 станций метро за 76,3 млрд рублей

В планы городских и областных властей входит не только построить вторую линию метро к 300-летию Екатеринбурга, но и на четыре станции продлить существующую. Только всю тяжесть финансирования этого грандиозного проекта планируется возложить на федеральный бюджет.

Как следует из проекта плана мероприятий к юбилею города, попавшего в распоряжение редакции РИА «Новый День», продление существующей ветки метрополитена на две станции на север и две станции на юг и проектирование и строительство второй линии от станции «Металлургическая» (на ВИЗе) до станции «Каменные Палатки» (восемь станций) оценивается в 76,3 млрд рублей.

Соотношение долей в структуре финансирования авторы проекта видят следующим образом: федеральный бюджет – 74,5 млрд рублей (14,5 млрд – в 2020 году и по 20 млрд – в 2021-2023 гг.), бюджеты Свердловской области и города Екатеринбурга – по 900 млн рублей (по 250 млн рублей в 2019 году и по 650 млн в 2020 году). Привлечение внебюджетных средств не планируется.Напомним, вторая линия метро, проходящая с запада на восток города – давняя мечта многих екатеринбуржцев. Одно из первых совещаний на эту тему прошло еще при Аркадии Чернецком, в апреле 2007 года, когда город готовился принять саммиты ШОС и БРИК, но тема застопорилась. Затем в 2013 году Екатеринбургу пообещали построить вторую ветку метро к Чемпионату мира по футболу в 2018 году, но этого снова не случилось: деньги из Москвы не пришли.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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