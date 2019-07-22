Заводовский и Высокинский открыли вход из метро в «Гринвич» и рассказали, когда такой же появится в «Пассаже» (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге торжественно открыли новый переход со станции метро «Геологическая», откуда можно попасть напрямую в ТРЦ «Гринвич». В церемонии приняли участие глава города Александр Высокинский, совладелец «Общества «Малышева 73» Игорь Заводовский и директор Екатеринбургского метрополитена Андрей Панаиотиди.

Как рассказал Игорь Заводовский, станция пересекается с будущей третьей веткой метро. «Надеемся, что она случится, вторая уже на подходе. Соответственно, когда это произойдет, нагрузка на станцию «Геологическая» и ее инфраструктуру резко увеличится, потребуются дополнительные входы, одним из которых стал «Гринвич». Переход от платформы строился под надзором и по заказу метрополитена, проект финансировался «Обществом «Малышева, 73», стоимость составила 815 млн рублей. Поскольку это режимный объект, он не может быть в частной собственности, поэтому он был передан метрополитену», – рассказал владелец «Гринвича».

По его словам, ежесуточный пассажиропоток «Геологической» – 21-22 тысячи человек. С открытием нового входа он увеличится примерно на четверть, тогда как число посетителей «Гринвича» вырастет, по прогнозу эксперта, приблизительно на 8% и достигнет 65 тысяч человек в сутки. «Стабильность посещения – важный фактор. Мы останемся конкурентоспособными благодаря входу в метро, какие бы торговые центры ни открывались. Дай бог, получим вторую ветку метро, и полагаю, пассажиропоток увеличится в 2,5-3 раза, часть этих людей придет к нам», – добавил Заводовский.

Он также не исключил строительства входа из ТЦ «Пассаж», который также принадлежит «Обществу «Малышева, 73» на другую станцию метро – «Площадь 1905 года». «По поводу «Пассажа» рано говорить, но не исключаю такую возможность, если город, конечно, одобрит. Это хорошая идея, в принципе. Там тоже пересечение двух веток», – прокомментировал бизнесмен.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, в свою очередь, напомнил, что новый переход в метро – это нагрузка на бюджет города. «Мы благодарны «Малышева, 73» за вливания в экономику города посредством инвестиций. Но затраты далее будет нести муниципалитет. Так что это совместный проект. Для нас это приемлемо с точки зрения комфорта наших граждан, для бизнеса – с точки зрения увеличения товарооборота. Но все, что под землей, – это объекты ГО и ЧС. На сегодня нет прецедентов, когда бы они строились по принципу государственно-частного партнерства, только в «Москва-Сити», но там рентабельность выше, а у нас пока не перспективно привлекать средства бизнеса на строительство метрополитена. Будем обсуждать с бизнесом то, что над метро – торгово-транспортные узлы, входные группы», – сказал он.

Заводовский, в свою очередь, напомнил, что по принципу ГЧП будет построен новый автовокзал рядом со станцией метро «Ботаническая». «О старте строительства сообщим чуть позже, проект большим изменениям не подвергся, но мы освежим его и презентуем, когда будет принято окончательное решение по строительству. Он тоже на последней станции метро, будет прямой выход из системы переходов в торгово-транспортный пересадочный узел. Будет так же комфортно, как здесь. Это будет хороший пример совместной работы бизнеса и властей», – добавил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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