Высокинский опроверг информацию о том, что Федерация не даст денег на вторую ветку метро

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский прокомментировал информацию нескольких городских СМИ о том, что федеральный Минтранс отказывается давать городу деньги на строительство второй ветки метро. «У меня такой информации нет. Я считаю, что работу надо продолжать, деньги на проектирование у нас заложены, на сегодня главное условие получения федеральных средств – наличие документации. С метро работа не останавливается. Даже если не получается что-то в этом году, мы продолжаем работать», – сказал он.

Высокинский также опроверг информацию федерального министерства о сокращении пассажиропотока в екатеринбургской подземке. «От сезона к сезону бывают изменения, но критичных падений нет», – отметил он.

Глава города подчеркнул, что «надо разбираться, откуда такая информация» [о том, что минтранс РФ передумал выделять средства на строительство второй ветки метро в Екатеринбурге]. «У нас на сегодня все проекты есть, все необходимые документы предоставлялись, сейчас надо посмотреть, где была нестыковка. Это не то, что все пропало. Надо вернуться, понять, какие документы недостаточны были, и еще раз их представить. Когда мы выделяем средства на проектирование, это все должно быть за счет средств города. Если нет проекта, естественно, сложно разговаривать о деньгах. Поэтому в этом году при корректировке бюджета для проектирования предоставляем», – ответил он на вопрос «Нового Дня».

Напомним, ранее СМИ опубликовали документы, в которых сказано, что власти Екатеринбурга не представили расчетов по второй ветке метро и что пассажиропоток на существующей – единственной пока – линии падает с 2013 года. В тексте Минтранса была представлена и позиция Минфина России, согласно которой «финансовое обеспечение проектирования второй линии метрополитена в Екатеринбурге должно осуществляться без привлечения дополнительных средств федерального бюджета».

Екатеринбург, Елена Сычева

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