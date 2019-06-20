Цуканов: президент идею второй ветки метро в Екатеринбурге поддержал

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов рассказал о перспективах строительства второй ветки метро в Екатеринбурге. По его словам, эту идею поддерживают и Владимир Путин, и Дмитрий Медведев, и он сам – но региональным властям нужно серьезно поработать, чтобы строительство метро в столице Среднего Урала продолжилось. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на форуме «Утро» в Тюмени журналисты попросили Цуканова прокомментировать опубликованный в СМИ накануне документ из Минтранса, согласно которому «финансовое обеспечение проектирования второй линии метрополитена в Екатеринбурге должно осуществляться без привлечения дополнительных средств федерального бюджета». Другими словами, Минтранспорта отказало в федеральном финансировании, а на средства города и области проект не осуществить.

«Я не увидел отказ министерства транспорта, я увидел промежуточный ответ председателю правительства Российской Федерации. Насколько я понимаю, есть самое главное: уверенность губернатора, что метро должно быть в Екатеринбурге, есть понимание городских властей – чтобы метро появилось, нужно сделать определенную работу, финансово-экономическое обоснование, проектную документацию. И тогда – я в этом убежден, я это знаю – нужно с этими документами обращаться в правительство Российской Федерации за поддержкой. Но точно знаю, что президент эту идею поддержал, председатель правительства эту идею поддержал, а дальше региональным властям нужно интенсивно, в ежедневном режиме работать с документацией и федеральным правительством. Со своей стороны я готов оказывать всестороннюю поддержку, считаю, что Екатеринбургу метро крайне важно», – заявил Николай Цуканов.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 20.06.19

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