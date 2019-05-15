Новый вице-мэр дебютировала с угрозой: «Протест оставит вас без второй ветки метро»

Заместитель главы Екатеринбурга по связям с общественностью Екатерина Куземка, назначенная на эту должность всего несколько дней назад, припугнула горожан возможными последствиями протестных акций.

Заявление г-жи Куземки опубликовано на официальном портале городской администрации. В нем, в частности, говорится: «Мы боремся за получение средств на вторую линию метро, которая так важна для горожан. Прорабатывается программа по обеспечению уральской столицы школами, мы приступаем к их строительству. Разрабатывается программа по озеленению города. Сегодня из-за конфликта вокруг строительства храма, в первую очередь страдает репутация самого Екатеринбурга. С федерального и международного уровня мы смотримся как протестный город, а иногда и вызываем недоумение, которое появляется в связи с негативным отношением горожан к храму. Во-вторых, под угрозой перспективы развития города: мы рискуем остаться без второй ветки метро, без крупных международных мероприятий».

Как уже сообщал «Новый День», вторая линия метро – давняя мечта екатеринбуржцев, однако всегда было понимание, что без федеральных денег она останется неосуществимой. И региональные политики неоднократно этим пользовались. Например, перед выборами главы Екатеринбурга в 2013 году кампания прогубернаторского кандидата Якова Силина была построена в том числе и на намеках, что в случае победы Евгения Ройзмана Москва перестанет помогать столице Урала. Ройзман победил, метро не построили. Однако депутаты разных уровней неоднократно говорили, что политика тут ни при чем: просто сами городские и областные власти не готовят проектную документацию, а без нее никакое софинансирование, разумеется, невозможно.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 15.05.19

Екатеринбург наконец прославился на весь мир. Но не так, как хотел Куйвашев. / В соцсетях развернули кампанию по дискредитации протеста вокруг строительства храма святой Екатерины. / Противостояние или компромисс? Как будут развиваться события вокруг строительства храма святой Екатерины (ОПРОС). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»