Депутаты Госдумы поделили «юбилейные» стройки Екатеринбурга

Депутаты Госдумы от Свердловской области распределили между собой мероприятия, запланированные к 300-летнему юбилею Екатеринбурга.

Как рассказал РИА «Новый День» депутат Максим Иванов, совещание на эту тему прошло сегодня в резиденции губернатора. Народные избранники обменялись мнениями по плану мероприятий и договорились, кто из них будет контролировать какой из проектов к юбилею. Максиму Иванову, например, достались транспортные развязки на Компрессорном и у «Калины».

Депутат Дмитрий Ионин добавил, что при обсуждении исходили из того, кто какими вопросами занимался раньше. Например, сам Ионин раньше неоднократно поднимал вопрос реставрации Городка Чекистов и передачи усадьбы Харитоновых-Расторгуевых в областную собственность. Депутат Александр Петров, входящий в комитет по охране здоровья, будет лоббировать выделение средств на строительство и ремонт медучреждений.

А вот решение вопроса со строительством метро обещал взять на себя лично Евгений Куйвашев. Губернатор рассказал депутатам, что обсудит этот вопрос с премьер-министром Дмитрием Медведевым на ближайшей встрече.

Напомним, как следует из проекта плана мероприятий к юбилею города, запланировано продление существующей ветки метрополитена на две станции на север и две станции на юг и проектирование и строительство второй линии от станции «Металлургическая» (на ВИЗе) до станции «Каменные Палатки» (восемь станций) оценивается в 76,3 млрд рублей. Соотношение долей в структуре финансирования авторы проекта видят следующим образом: федеральный бюджет – 74,5 млрд рублей (14,5 млрд – в 2020 году и по 20 млрд – в 2021-2023 гг.), бюджеты Свердловской области и города Екатеринбурга – по 900 млн рублей (по 250 млн рублей в 2019 году и по 650 млн в 2020 году). Привлечение внебюджетных средств не планируется. Как посмотрит на такой план федеральный центр – пока неизвестно, но многие горожане сомневаются, что Москва сделает Екатеринбургу такой щедрый подарок.

Напомним, вторая линия метро, проходящая с запада на восток города, – давняя мечта многих екатеринбуржцев. Одно из первых совещаний на эту тему прошло еще при Аркадии Чернецком, в апреле 2007 года, когда город готовился принять саммиты ШОС и БРИК, но тема застопорилась. Затем в 2013 году Екатеринбургу пообещали построить вторую ветку метро к чемпионату мира по футболу в 2018 году, но этого снова не случилось: деньги из Москвы не пришли.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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