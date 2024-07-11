Вторая ветка метро за 5 лет подорожала в два раза

Строительство второй ветки Екатеринбургского метрополитена в настоящее время оценивается в сумму от 120 до 160 миллиардов рублей. Это в два с лишним раза больше, чем 5 лет назад.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, такая цифра прозвучала на встрече главы Екатеринбурга Алексея Орлова с директором ОАО «Минскметропроект» Михаилом Рудько. Белорусский партнер предложил услуги своей компании в части проектирования линий метрополитена в столице Урала. Участники встречи отметили, что уральский мегаполис имеет скальный грунт, что может вызвать определенные сложности при прокладке линии метро. Однако опыт компании позволит найти наиболее эффективный способ решения этого вопроса.

«Развитие метрополитена в столице Урала – стратегически важная задача, над которой мы непременно будем продолжать работать», – резюмировал Алексей Орлов.

Как уже сообщал «Новый День», в марте 2019 года в план мероприятий к 300-летнему юбилею города включили продление существующей ветки метрополитена на две станции на север и на две станции на юг и проектирование и строительство второй линии от станции «Металлургическая» (на ВИЗе) до станции «Каменные Палатки» (восемь станций). Тогда затраты оценили в 76,3 млрд рублей.

Спустя год тогдашний глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что стоимость строительства второй ветки Екатеринбургского метрополитена по оси «запад – восток» оценивается примерно в 90 млрд рублей. «Мы делаем все для того, чтобы привлечь дополнительные средства. Делаем очередной объем проектирования, чтобы можно было подтвердить серьезность наших намерений перед областными и федеральными коллегами. Эта ветка будет стоить порядка 90 миллиардов рублей, но нам без этой ветки транспортный каркас города с многомиллионным населением не создать», – сказал Высокинский.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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