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Среда, 14 сентября 2022, 11:09 мск

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Наземное метро Екатеринбурга будет стоить более 100 миллиардов рублей

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов назвал стоимость проекта «наземного метро», который власти запускают совместно с РЖД. Городская электричка должна связать три округа – Екатеринбургский, Сысертский и Арамильский.

«Наземное метро – это система железнодорожного общественного транспорта, призванная стать каркасом Екатеринбургской агломерации. Стоимость проекта составляет более 100 миллиардов рублей. Сегодня мы готовим документы, необходимые для принятия решений о тарифах наземного метро», – заявил Алексей Орлов на московском форуме «Российская неделя ГЧП». По словам мэра, транспортно-логистический центр «Екатеринбург» уже внесен в схему территориального планирования Свердловской области.

Напомним, проект городской электрически фактически стал заменой мечтам о второй ветке метрополитена в Екатеринбурге. Власти признавали, что строительство подземки слишком дорого, и без помощи федерального центра городу не справиться.

Отметим, предыдущий мэр Александр Высокинский в августе 2020 году оценивал стоимость второй ветки подземки в 90 миллиардов рублей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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