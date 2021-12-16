Орлов: вторую ветку метро не построим, но будет электричка

От строительства метро в Екатеринбурге не отказываются, однако второй ветки не будет. Об этом сообщил на пресс-конференции Алексей Орлов.

«Для каждого горожанина очень важно было строительство метро. Но сегодня это очень дороге удовольствие, пока нет ресурсов. Но мы не отказываемся от этой идеи. Сейчас рассматривается вопрос не строительства второй ветки, а продления действующей линии», – сказал журналистам Орлов.

Заменой метро мэр назвал городскую электричку, поездки на которой не должны будут разорить екатеринбуржцев.

«Сегодня мы больше занимаемся развитием наземного метро, электричкой «Ласточка». Работаем над маршрутной сетью и интеграцией электрички в городскую систему. Думаю, это станет неплохой альтернативой метро. Работаем и над тарифом, системой удобных пересадок. Думаю, первые результаты использования этого вида транспорта увидим в 2022 году», – отметил мэр.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Мария Зыкова

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