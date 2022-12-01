В Екатеринбурге построят железную дорогу, чтобы запустить еще одну электричку от вокзала в аэропорт

В Екатеринбурге появится новый маршрут на электричке от железнодорожного вокзала до аэропорта Кольцово. Это будет Новокольцовский маршрут, который входит в проект «Наземное метро», он протянется на 31 километр, и для этого специально построят 7 километров железной дороги. «Предполагается, что протяженность маршрута в проекте «Новокольцовский» составит 31 км, в том числе 7,4 км новое строительство», – цитирует вице-мэра Екатеринбурга Алексея Бубнова ТАСС.

Напомним, развитие городской электрички в Екатеринбурге выбрали в качестве альтернативы строительству метро – на подземку у города, области и Федерации нет денег. Наземное метро запустят в партнерстве с РЖД, оно свяжет три округа – Екатеринбургский, Сысертский и Арамильский.

Новокольцовский маршрут будет состоять из 15 станций, ветка пройдет в том числе через «Екатеринбург-Экспо» и «Сима-ленд». Сейчас добраться от вокзала до аэропорта можно на электричке, которая ходит несколько раз в день, время в пути – чуть менее получаса.

Екатеринбург, Марина Иванова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»