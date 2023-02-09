Проезд в екатеринбургском транспорте подорожал до 33 рублей

Свердловская Региональная энергетическая комиссия установила предельный тариф на проезд в городском транспорте Екатеринбурга, включая метро. Он повышается на 1 рубль – до 33 рублей, сообщили в ДИПе.

Как отметил и.о. председателя РЭК Владимир Гришанов, перевозчики просили повысить тарифы в наземном транспорте до 37– 40 рублей, а метрополитен – до 39 рублей.

«РЭК после изучения всех заявок исключила экономически необоснованные расходы, учла социальное значение устанавливаемых тарифов и установила предельную стоимость одной поездки и провоза одного места багажа в общественном транспорте Екатеринбурга и метро в 33 рубля», – рассказал Владимир Гришанов.

Решение о наземном транспорте вступит в силу через 7 календарных дней, о метро – через 10 календарных дней после публикации документов.

Пока же в Екатеринбурге действует тариф 32 рубля на одну поездку. Глава города Алексей Орлов ранее сообщал, что экономически обоснованная стоимость проезда сейчас – около 50 рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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