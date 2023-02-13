Вице-мэр: стоимость проезда в общественном транспорте повысят с 20 февраля, тарифы Е-карты изменятся с 1 марта

Проезд в общественном транспорте Екатеринбурга повысится с 20 февраля, – заявил заместитель главы города Алексей Бубнов. Тарифы Е-карты изменятся с 1 марта, но как именно – пока неизвестно.

«Мы предполагаем, что тариф по разовым поездкам изменится с 20 февраля. С 1 марта изменятся тарифы по проездным билетам, – рассказал на брифинге Алексей Бубнов. – Повышение произошло менее чем на уровень инфляции. Никаких проблем для горожан мы не видим. Более того – по ряду тарифных линеек стоимость проезда останется прежней, по некоторым будет даже ниже. Но подробнее расскажем, когда постановление будет принято».

Вице-мэр пояснил, что за счет увеличения стоимости проезда планируется повысить зарплату водителям и кондукторам.

Напомним, 9 февраля свердловская Региональная энергетическая комиссия установила предельный тариф на проезд в городском транспорте Екатеринбурга, включая метро. Он повышается на 1 рубль – до 33 рублей. Как отметил и.о. председателя РЭК Владимир Гришанов, перевозчики просили повысить тарифы в наземном транспорте до 37– 40 рублей, а метрополитен – до 39 рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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