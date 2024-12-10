«Себестоимость – за 40 рублей!» – директор метрополитена анонсировал рост тарифов на проезд

Директор Екатеринбургского метрополитена Андрей Панаиотиди заявил, что стоимость проезда сегодня сильно отстает от затрат транспортников, и, скорее всего, повышение тарифов неизбежно.

Пока, по его словам, таких решений не принято, но существующих доходов не хватает: «Себестоимость перевозки в этом году уйдет за 40 рублей. При этом средняя стоимость поездки – 31 рубль. Дельта эта существует», – сказал Панаиотиди в эфире ОТВ.

Как уже сообщал «Новый День», сейчас в Екатеринбурге действует предельный тариф на проезд в городском транспорте, включая метро, в размере 33 рублей. Он был установлен с февраля 2023 года. Как отметил тогда и.о. председателя РЭК Владимир Гришанов, перевозчики просили повысить тарифы в наземном транспорте до 37– 40 рублей, а метрополитен – до 39 рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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