Свердловчане запустили сбор подписей с требованием отменить повышение тарифов на ЖКУ

Свердловчане собирают подписи под петицией, в которой автор просит отменить повышение тарифов. Напомним, в этом году в регионе подскочили взносы на капремонт на 40%. Также в среднем на 9% подорожали остальные коммунальные услуги. Ко всему прочему, Региональная энергетическая комиссия отменила ночной тариф для выходных и праздничных дней, из-за чего счета за коммуналку станут еще больше.

Автор петиции требует: «Проверить законность и обоснованность базовых тарифов и их увеличения в 2023 году. При выявлении нарушений отменить повышение тарифов ЖКХ и произвести перерасчет. Вернуть в Свердловской области ночной тариф за электроэнергию в выходные и праздничные дни.

Под петицией на момент публикации подписались 511 человек.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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