На миллионные контракты по капремонту будут претендовать фирмы, разоряющие граждан / В список недобросовестных их решили не включать

Публикации за 28.03.17

Российские власти придумали, как отвадить строителей с плохим реноме от капремонта жилых домов. Теперь все фирмы, претендующие на участие в аукционах, будут проходить предварительный отбор. Тех, кто будет соответствовать требованиям, включат в список квалифицированных подрядчиков, – только они смогут побороться за право проводить капремонт. Что будет с остальными и как в «белый список» свердловского минЖКХ попали компании с сомнительной репутацией, разбирался корреспондент NDNews.ru.

В июле прошлого года правительство РФ приняло постановление № 615 – документ поменял порядок работы фондов капремонта с подрядчиками. Если раньше каждый субъект был вправе самостоятельно формировать список требований к компании, которая хочет заявиться на конкурс по капремонту, то теперь все привели к единообразию. Сначала профильные ведомства будут формировать реестр квалифицированных подрядных организаций. Все компании, кто захочет попробовать свои силы в капремонте, пройдут через своеобразный фильтр – отсеются те, у кого нет допусков и лицензий, у кого нет инженерно-технических кадров, с кем ранее расторгали договоры в одностороннем порядке или по суду, и так далее. И уже те, кто пройдут через этот фильтр, будут допущены к аукционам – торги, как обычно, выиграет тот, кто предложит меньшую цену.

В Свердловской области предварительный отбор проходил уже дважды. В ходе первого было найдено лишь 11 организаций, соответствующих всем требованиям. Второй был более результативным – в середине марта комиссия при минЖКХ рассмотрела заявки от 76 организаций. Причем многие из них были не из Свердловской области – несколько тюменцев, пермяки, курганцы, иркутяне и даже крымчане. В списке тех, кому хватило смелости отправить заявки, был, например, печально известный «Юнистрой» семейства Янушкиных, о сомнительных результатах работы которых уже писал NDNews.ru. К счастью, из всего списка желающих в реестр попали только 34 компании.

Впрочем, перечень может расшириться. Как пояснили в УФАС России по Свердловской области, часть из потенциальных подрядчиков обращается с жалобами к антимонопольщикам. По словам начальника отдела контроля органов власти регионального управления ФАС России Игоря Жабокрика, из пяти жалоб, поданных за последнее время компаниями, которых не включили в реестр квалифицированных подрядчиков, четыре оказались обоснованными. Причем заявки в антимонопольную службу от компаний поступают регулярно. Жалуются, например, на то, что минЖКХ субъективно трактует формулировки в законе. «Пример: заявляется на участие в предварительном отборе крупная строительная компания, а ее не включают в реестр, потому что, по мнению министерства, у нее нет «опыта аналогичных работ». А что такое «аналогичные работы»? Министерство считает, что это только капитальный ремонт общего имущества МКД. А мы считаем, что к аналогичным относятся и работы по строительству и реконструкции объектов капстроительства», – пояснил замначальника свердловского УФАС РФ Сергей Волков.

При всем этом, на уровнях власти субъектов новую систему считают несовершенной. В Татарстане, например, где раньше выбор подрядчика был на совести собственно фонда, заявили, что недовольны тем, что теперь в республику могут зайти компании из других регионов. В Свердловской области сетуют на то, что новые требования менее жесткие, чем прежде. Председатель комитета Общественной палаты Свердловской области по вопросам ЖКХ Сергей Полыганов заявил, что «нельзя расширять коридор», потому что к ремонтам окажутся допущены «всякие бомжи». Его заявление можно отчасти назвать справедливым – требования, прописанные в федеральном постановлении, действительно менее жесткие, чем те, что были утверждены на уровне региона. Однако это ничуть не мешало, как выразился г-н Полыганов, фирмам-«бомжам» заходить на объекты в рамках программы капремонта – местные власти, выставляя завышенные критерии качества к подрядчикам, почему-то обходили стороной вопрос о введении ограничений по привлечению субподрядчиков. Последние формировали целые цепочки, продавая друг другу заказ на выполнение работ на доме, в итоге реальным исполнителем оказывался не тот, кто победил в аукционе, а «шабашники», у которых не проверяли ни квалификацию, ни опыт. Что негативно сказывалось на качестве работ в рамках капремонта.

Тем удивительнее, что победители аукционов, прибегавшие к услугам таких субподрядчиков, все же попали в реестр квалифицированных компаний. Например, фирма «Евростройкомплект» была включена в реестр, хотя по вине ее сотрудников в доме, где проводился капремонт, был устроен пожар – огнем была повреждена квартира одного из местных жителей, ущерб, признанный судом, составил почти миллион рублей, но взыскать сумму с подрядчика владельцу пострадавших комнат до сих пор не удалось. При том, что министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов заверял, что этот подрядчик не получит оплаты, пока не компенсирует ущерб владельцу квартиры, компания все же как-то попала в реестр квалифицированных подрядчиков, хотя ясно, что из-за претензий конечного потребителя (то есть собственников жилья в многоквартирном доме), этой фирме место, скорее, в перечне недобросовестных. Такой тоже есть – тем же постановлением правительства власти разрешили создавать списки горе-подрядчиков, чтобы не допустить их до капремонта вновь. Ранее против таких перечней выступали антимонопольщики.

Впрочем, пока ни одной компании свердловские власти в «черный список» не внесли. Согласно ПП РФ №615 в него должны быть включены те компании, что, выиграв аукцион, отказались от проведения работ, либо те, с которыми расторгли договор из-за срыва сроков работ, низкого качества их выполнения, и так далее. Причем не важно, был ли расторгнут договор в одностороннем порядке (фондом) или по решению суда. «Реестр федеральный – если в него попадает какая-то компания, то больше она не сможет участвовать в аукционах ни в одном регионе. То есть нахулиганил у нас, а потом пошел к соседям, – так не получится. Причем санкции касаются не только юрлица, но и учредителей. Перерегистрация не поможет», – сказал Сергей Волков.

Его коллега Игорь Жабокрик пояснил NDNews.ru, что, скорее всего, реестр недобросовестных подрядчиков от Свердловской области наполнится к концу года. «Когда не будут исполняться контракты, когда они будут расторгаться, когда будут сами работы проводиться и будет понятно количество жалоб по ним», – пояснил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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