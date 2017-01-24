На всю Свердловскую область нашлось 11 фирм, которые могут делать капремонт / Станет ли жертв работы фонда меньше? (ФОТО, ДОКУМЕНТ)

Публикации за 24.01.17

Свердловское министерство энергетики и ЖКХ – пусть и с опозданием – опубликовало реестр благонадежных подрядчиков, которые хорошо зарекомендовали себя на выполнении работ по капремонту. В перечне набралось всего 11 компаний. Остальных просто не допустят к конкурсам. Но означает ли это, что качество работ вырастет?

Как передает корреспондент NDNews.ru, в Свердловской области опубликовали итоги предварительного отбора подрядных организаций по капитальному ремонту многоквартирных домов. Процедура предусматривает оценку компаний, которые уже занимались подобными работами, – в части опыта, компетенции и профессиональных знаний сотрудников, имеющейся материально-технической базы, и т.д. Напомним, по постановлению правительства РФ №615 «О порядке привлечения подрядных организаций … по капремонту … в многоквартирных домах» на победу в конкурсах могут претендовать только компании из реестра. Заявки на включение в него в Свердловской области подавали 48 фирм. Причем некоторые из тех, кто ранее принимал участие в капремонтах, даже не стали заявляться – это, например, печально известные «Линкор», «Севергазстрой», «Юнистрой», «Стройдор», и т.д. С полным списком тех, кто рискнул подать документы, можно ознакомиться тут.

В итоге в перечень попали только девять компаний – «Урал АСТ», «МСК», «Промстройсервис», «ТАС», «Олимп», «Стройкомплекс», «КЭС», «МВ-Строй», «Комви», а также два индивидуальных предпринимателя – Пермяков Андрей Владиславович и Мальцев Максим Валерьевич.

То, что в Свердловской области составили список подрядчиков, с которыми можно вести дела, внушает оптимизм. Но справятся ли 11 фирм с огромным объемом работ, вызывает сомнения. Согласно обновленным требованиям к договорам между фондом и подрядчиками, чтобы выиграть конкурс на сумму до 10 млн рублей, у фирмы должно быть не менее пяти квалифицированных специалистов в штате с опытом работы не менее пяти лет. Если сумма контракта больше 10 млрд рублей, то квалифицированных работников должно быть не меньше 30. При этом фирмы не ограничены в привлечении субподрядчиков, чья квалификация проверяется далеко не так тщательно, а именно из-за их некачественной работы больше всего страдает качество ремонта.

Так, в редакцию агентства обратились жители города Михайловска. Там на улице Кирова капитальный ремонт проводило ООО «Линкор» – организация, включенная в т.н. черный список подрядчиков фонда. При этом представители фирмы даже не появлялись в городе, все работы осуществлялись исключительно субподрядчиками.

«Многие жители говорят о том, что до капремонта было лучше и что лучше бы вообще ничего не делали. Мы не помним, чтобы когда-то было столько аварий в системе отопления, как сейчас. Запросили в управляющей компании информацию о количестве аварий в прошлом отопительном периоде, оказалось, их было две – в одной квартире течь. А в этот отопительный период мы уже со счета сбились: постоянные течи в системе отопления, остановки. Ночью с 17 на 18 января произошла крупная авария в системе отопления: залито 2 квартиры и подвал, промокли перекрытия со второго этажа на первый и с первого в подвал, а перекрытия в доме деревянные», – рассказала Светлана.

По ее словам, представители фонда приезжали в дом, чтобы зафиксировать повреждения, но от подрядчика, также приглашенного на адрес, никто не пришел. Сейчас протекающие батареи попросту отключены – никаких эффективных рычагов влияния на подрядчиков у свердловского Фонда капремонта многоквартирников нет.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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