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Екатеринбург

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Публикации за 11.04.17

Компанию, которая дважды затопила квартиру во время капремонта, заставили выплатить ущерб

Компанию, которая дважды затопила квартиру во время капремонта, заставили выплатить ущерб

Печально известное ООО «Линкор» решением суда заставили заплатить за «наводнение» во время капремонта. Подрядчик дважды топил квартиру, но добровольно платить пострадавшим отказался.

ООО «Линкор» по договору с Региональным фондом содействия капитальному ремонту в мае прошлого года должно было провести работы в доме по улице Энтузиастов, 32. В частности, ООО «Линкор» обязано было выполнить капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоотведения, электроснабжения. Однако за время работ подрядчик умудрился дважды затопить одну и ту же квартиру – у местной жительницы вода текла по стенам, потолку, пришлось демонтировать навесной потолок. В добровольном порядке сотрудники ООО «Линкор» действий по устранению промочек в указанной квартире и возмещению ущерба не предприняли. По итогам проверки прокуратура Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга обратилась в суд с иском в интересах заявительницы к ООО «Линкор». Суд удовлетворил заявленные исковые требования прокурора к ООО «Линкор» в полном объеме, обязав возместить ущерб, причиненный ее имуществу в ходе капитального ремонта», – рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. Сумма ущерба не уточняется.

Добавим, ООО «Линкор» отметился потопами во время капремонта и по другим адресам. В аналогичной ситуации оказался дом № 11 в переулке Университетском. В квартире на пятом этаже лопнула батарея, кипятком залило все квартиры вплоть до первого этажа. В результате повреждены перегородки между этажами. Потолки и залитые кипятком полы требуют серьезного ремонта. Кроме того, пострадала жительница четвертого этажа – крупные куски штукатурки посыпались ей прямо на голову, соседям пришлось вызывать скорую помощь.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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