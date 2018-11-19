Спустя два года после капремонта в доме на Эльмаше прорвало батареи с кипятком

В Екатеринбурге жители дома на улице Энтузиастов, 61, пожаловались на прорыв системы отопления, которую ремонтировали всего два года назад в рамках региональной программы капремонта. Видео последствий выполненных работ опубликовал житель многоквартирника. «Прорвало трубу отопления после капремонта, в комнатах разруха», ‒ прокомментировал он.

Само здание было построено еще в 1952 году. Согласно данным Фонда капремонта Свердловской области, подряд на проведение работ в нем выиграло ООО «Компания «Капитал-Строй», которое возглавляет Алексей Крицкий. За работы по капитальному ремонту системы теплоснабжения в здании фирма получила 791 тысячу рублей, говорится в актах приемки. Ремонт в доме проводился в 2016 году, то есть два года назад. Напомним, гарантийный срок по капремонту составляет пять лет ‒ в течение этого времени подрядчики обязаны устранять весь брак и недоделки за свой счет.

Ранее в пресс-службе Фонда капремонта поясняли, что в подобных случаях жители дома должны обращаться в управляющую компанию. «В первую очередь, жильцы должны вызвать представителей управляющей компании, составить акт осмотра, чтобы определить, относится ли это к гарантийному случаю. Если да, то акт направляется нам, а мы уже организуем комиссионный выезд, определяем, есть ли вина подрядчика, оговариваем сроки устранения проблемы», ‒ пояснили «Новому Дню» в фонде.

На прошлой неделе агентство сообщало о похожих проблемах в доме на улице Кривоусова, 28, в Верхней Пышме. Жильцы рассказали о том, что в здании, где капремонт также проходил два года назад, посыпался потолок.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 19.11.18

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