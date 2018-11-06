Сам сделал, сам проверил, сам отчитался: в фонде капремонта объяснили, что так можно

В Свердловской области сложилась курьезная ситуация с выбором подрядчиков Фонда капитального ремонта. Как выяснил «Новый День», одна и та же фирма может быть одновременно исполнителем и проверяющим ‒ местные правила не запрещают условному ООО «Рога и копыта» проводить работы по капремонту и осуществлять строительный надзор за собой же.

Как уже писало наше агентство, это практикуется в Южном управленческом округе Свердловской области. Например, ООО «Макстрой» занимается созданием проектно-сметной документации, ООО «Олимп» ‒ собственно работами по капитальному ремонту, ООО «Дез» ‒ стройнадзором. При этом учредителем «Олимпа» и «Деза» является «Макстрой», созданное Сергеем Митро и Сергеем Сколобановым. Оба предпринимателя ‒ однокурсники замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрея Кислицына и директора регионального Фонда капремонта Станислава Суханова.

Возможно, по этой причине регоператор не видит никакого конфликта интересов в том, что, по сути, создание ПСД, капремонт и надзор проводят одни и те же люди. «Одна и та же подрядная организация может одновременно быть включена в реестр квалифицированных подрядных организаций несколько раз по разным видам работ и, соответственно, участвовать в электронных аукционах по разным предметам, например, по выполнению строительно-монтажных работ и строительного контроля, ‒ сообщил в ответ на запрос «Нового Дня» замгендиректора фонда Иван Лихачев.

Действительно, как ранее рассказывал в интервью агентству министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, у ведомства существует три реестра ‒ для подрядчиков по составлению смет, для тех, кто проводит ремонты, и для тех, кто занимается строительным контролем. Тогда же он объяснял, что ведомство не имеет права «ретранслировать нарушения одних организаций на другие, но принадлежащие тем же людям». «Если организация допустила нарушения, мы ее исключаем. Но не учредителя или аффилированные лица. Мы не можем им запрещать создавать новые компании и подавать заявки на включение в реестр, ‒ говорил он. ‒ Вообще организаций, которые способны стройконтроль качественно выполнять, очень мало, да их практически нет. У нас к тем, которые зашли в 2017 году в реестр, очень много вопросов. Поэтому мы предусматриваем дополнительные штрафные санкции к компаниям, если они стройконтроль ненадлежащим образом выполняют или не выполняют вовсе».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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