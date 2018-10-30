Жены, сокурсники, друзья: кто получает и выдает подряды на капремонт в Свердловской области

В этом году в Свердловской области произошло несколько скандалов, связанных с проведением капремонта в многоквартирных домах по региональной программе. Зачастую фирмы, которые выигрывают подряды на проведение работ, не выполняют их сами, а перепродают право субподрядчикам.

По оценке участников рынка, с которыми удалось пообщаться «Новому Дню», сумма, за которую мелкие конторы и индивидуальные предприниматели берутся за выполнение, смехотворна ‒ нередко это лишь 40-50% средств, заложенных на дом. При этом важно помнить, что средства эти ‒ не бюджетные, а собранные самими собственниками квартир в многоэтажках по строке «Капремонт». Куда идут оставшиеся деньги ‒ вопрос отдельный, но важно и то, что за половину суммы выполнить работы качественно почти нереально. Отсюда и проваливающиеся потолки, падающие на головы жильцам, неделями отключенные ресурсы ‒ горячая и холодная вода, сломанные перегородки и так далее. При этом часто ни конкретные исполнители, ни тем более генподрядчики не несут никакой ответственности перед собственниками попорченного жилья. Отчего так происходит?

В распоряжении «Нового Дня» оказался документ, который отчасти объясняет ситуацию. Составители этой записки, пока имеющей статус «для внутреннего пользования», указывают на то, что подряды на капремонт в регионе могут распределяться не совсем честно ‒ поскольку те, кто отвечают за проведение торгов, и те, кто в них участвуют, ‒ родственники и друзья. «Благодаря знакомству, родству, давней дружбе была создана система взаимосвязанных фирм, контролируемых аффилированными лицами, позволяющая перекачивать деньги населения в своих интересах», ‒ говорится в документе, в котором фигурируют имена министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, его зама Александра Кислицына, директора ФКР СО Станислава Суханова, директора УК «ДЕЗ» Сергея Сколобанова, директора ООО «Макстрой» Сергея Митро, а также директора департамента организации капремонта и мониторинга жилфонда ФКР Натальи Бекленищевой и начальницы сметного отдела ФКР Марии Морозовой.

Например, Кислицын, Сколобанов и Суханов учились вместе в УПИ. Кстати, со студенческих пор они знакомы и с министром Николаем Смирновым. Митро учился на параллельном потоке в том же вузе. Как указывают авторы документа, Наталья Бекленищева, в свою очередь, является фактической женой Юрия Ефимова, который возглавляет печально известную компанию «ЭнТис-Учет». Эта фирма, напомним, только за последний год дважды фигурировала в скандалах, связанных с некачественным проведением работ в жилых домах Екатеринбурга ‒ оба раза в зданиях на Эльмаше обрушился потолок, причем в одном случае, по счастью, собственников не было дома, и никто не пострадал, а в другом травмы получили пожилой мужчина и его внук, последнему потребовалась госпитализация. К компании никаких санкций не было – в обеих ситуациях всю вину свалили на субподрядчиков.

Другая история ‒ с заменой лифтов в рамках программы капремонтов, на что уже неоднократно пытались обратить внимание и депутаты еще прошлого созыва городской думы Екатеринбурга. Они настаивали на том, что подряды распределяются незаконно, в частности, приоритет отдавался Щербининскому лифтозаводу. «Документация была разная, сначала в конкурсе числилось обеспечение 4%, а когда появился Щербининский ‒ стало 10%», ‒ указывал депутат Швалев. Его поддерживал коллега Олег Хабибуллин, который посчитал завышенной цену самих механизмов (2 млн рублей) и их установки (800 тысяч рублей).

В 2018 году победителем аукциона по замене 500 лифтов в многоквартирных домах в городах Свердловской области стало ООО «Вест», причем до этого фирма занималась другим видом деятельности ‒ ремонтом мостов. Предприятие, которым руководит Борис Садчиков, было единственным участником торгов. Интересная деталь: его супруга ‒ это начальница сметного отдела Фонда капремонта Свердловской области Мария Морозова. Она же, кстати, была директором ООО «СПМ», учредителем которого был Сергей Митро. Фирма была ликвидирована, а бизнесмен вместе со Сколобановым создал другую ‒ ООО «Макстрой». В свою очередь, эта компания является учредителем компании «Олимп», получившей немало контрактов на капремонт. О ней «Новый День» уже писал ранее, причем Николай Смирнов утверждал, что эта компания ‒ на хорошем счету у него, и включал ее в т.н. белый список министерства, несмотря на явные претензии к составу ее учредителей, в числе которых ‒ прямой подчиненный Смирнова.

Все эти фирмы работают в Южном управленческом округе Свердловской области, созданы они и управляются одними и теми же лицами, сами составляют проекты, сами выполняют их и сами же контролируют. Так, ООО «Макстрой» отвечает за проектирование, ООО «Олимп» ‒ за проведение ремонтов и монтажей, ООО «ДЕЗ» ‒ за стройконтроль.

Екатеринбург, Александр Никифоров

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