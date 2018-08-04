В Екатеринбурге снова обрушился потолок во время капремонта – подрядчик тот же

Прокуратура проводит проверку на Уралмаше – там сегодня днем обрушился потолок в одной из квартир дома в переулке Суворовском, 14. Инцидент произошел во время капремонта. По счастью, никого из жильцов – в том числе ребенка – в этот момент дома не было.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, дом эксплуатирует ЗАО «Орджоникидзевская УЖК», а капремонт проводит «Энтис учет», впрочем, работы переданы по договору субподряда работы некоему индивидуальному предпринимателю.

Как отмечает «Новый День», это уже не первый случай, когда во время капремонта рушится потолок. Зимой этого года в доме в переулке Суворовском, 16а, перекрытия упали на голову пенсионеру и его малолетнему внуку. К счастью, оба остались живы. Любопытный факт – то здание тоже обслуживает ЗАО «Орджоникидзевская УЖК», а капремонт проводил «Энтис учет». Тогда причиной обрушения стало нарушение правил техники безопасности – рабочие складировали шифер прямо на чердаке. Всего же компания выиграла право на проведение ремонта 38 домов в Екатеринбурге, включая оба здания в переулке Суворовском.

«Нужно до конца понять причину происшествия. Никто не отрицает, что [рабочие] складировали шифер [на чердаке здания в нарушение строительных норм], но могут быть и другие причины [обрушения потолка]», – говорили тогда нашему агентству в фонде.

Однако тогда у фирмы не только не забрали подряды, но и сделали фигурантом уголовного дела индивидуального предпринимателя, жителя Екатеринбурга 1975 г.р. «Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Данное уголовное дело будет рассматриваться в суде 8 августа 2018 года в 10 час. 45 мин. Судья Галимова», – добавили в прокуратуре.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 04.08.18

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